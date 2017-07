Casarão Demolido – Rua Cubatão

Não é nenhuma surpresa quando relatamos aqui que mais um casarão desapareceu em São Paulo. Este tipo de notícia está tão corriqueira nos últimos anos que a cada casa antiga que deixa de existir parece nem nos espantar mais. E mais uma vez apresentamos aqui um destes casos tristes da nossa paulicéia.

Localizado no número 934 da rua Cubatão, na Vila Mariana, este casarão era um dos poucos que ainda existia nesta rua. O imóvel era daqueles que eram muito comuns nesta região no passado, com uma área bastante ampla, edícula ao fundo e uma boa quantidade de árvores na sua fachada, inclusive um sempre carregado pé de limão.

Não faz muito tempo que esta mesma rua Cubatão perdeu um casarão já bem no final da rua e que estava em excelente estado de preservação. Lá abriga agora um estacionamento. Infelizmente a destruição de casarões da região não parou por lá e atingiu este aqui também, neste caso em particular de forma bastante trágica: um incêndio. A fotografia abaixo, enviada pela leitora Flávia Roberta Costa, flagra o momento do triste acontecimento.

Os motivos que levaram ao incêndio deste belo casarão não foram divulgados. Entretanto para quem observava o imóvel pela rua era possível notar que, apesar de perfeitamente recuperável, o casarão encontrava-se bastante deteriorado e com boa parte de seu madeiramento apodrecido. Como o incêndio começou no andar superior, é bem possível que este incidente tenho se iniciado entre o telhado e o estuque, onde possivelmente deveria passar alguma fiação bastante envelhecida, provocando um curto circuito.

Alguns dias após o incêndio uma empresa já estava atuando no local removendo telhado e concluindo a demolição do velho casarão.

Lembro que quando tirei as fotos desta casa ainda de pé, algum tempo atrás, havia uma senhora no quintal. Não sei se ela ainda morava por ali, mas espero que em caso positivo que nada tenha acontecido com ela. Infelizmente a Vila Mariana perdeu mais um de seus imóveis antigos.

Veja abaixo mais algumas imagens do casarão (clique na miniatura para ampliar):

Agradecimento: Flávia Roberta Costa pelas fotos de durante e depois do incêndio.