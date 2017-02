Edifício Antigo – Rua das Palmeiras, 432

Um dos bairros mais interessantes de São Paulo para a arquitetura antiga é Santa Cecília. Mesmo com a grande quantidade de edifícios e a constante transformação do bairro, por ali é possível encontrar um bom número de construções de grande valor para o patrimônio histórico paulistano. Bem, você sabe, é lá que está o magnífico Castelinho da Rua Apa.

A rua das Palmeiras é um bom endereço para visualizar estas construções do passado do bairro. E é por isso que hoje apresentamos esta edificação do início do século 20 que lá está localizada:

Localizada no número 432, o que hoje tendemos a chamar de sobrado é na verdade um pequeno edifício assobradado. Centenário, é uma construção bastante comum e presente na São Paulo de antigamente, onde o comércio ficava no térreo e os proprietários residiam no piso superior.

Apesar de uma entrada única, localizada no centro do imóvel, trata-se de duas residências, sendo uma de cada lado.

O imóvel é um dos mais importantes remanescentes do bairro de Santa Cecília e, especialmente, da rua das Palmeiras.

Em uma rápida pesquisa sobre os proprietários antigos, foi encontrado o sobrenome Porchat. Uma curiosidade a respeito deste nome diz respeito aos edifícios Porchat, que são localizados na avenida São João, exatamente atrás deste imóvel. É bem possível que toda área tenha pertencido a uma família só (nossa investigação segue aberta).

Que esta edificação permaneça preservada!

Veja mais fotos do imóvel da rua das Palmeiras 432 na galeria abaixo: