As casas antigas da Rua Dr. Silva Leme

Apresento mais um resultado de minhas caminhadas recentes. Desta vez das andanças pela região do Belenzinho, uma das mais interessantes de São Paulo quando o assunto são as casas antigas.

As casas em questão estão todas na rua Dr. Silva Leme, uma tranquila rua deste bairro paulistano, cheia de construções bacanas.

Começando por este curioso sobrado do número 104:

Construído em meados da década de 1930, este sobrado chama atenção por reunir discretamente traços arquitetônicos em art déco. Foi construído em um lote bastante estreito, o que levou o proprietário a ser bastante criativo quanto a distribuição dos cômodos e ambientes.

É possível observar a partir da foto o porão, a sala no lado esquerdo do imóvel e no andar superior janelas que parecem ser do banheiro, dando a entender que os dormitórios ficam na parte do fundo da residência.

Outra casa bem antiga desta rua é a vizinha da residência anterior, esta por sua vez no número 110.

Trata-se de uma construção com mais idade que a outra, mas que infelizmente não foi possível datar. Pelo estilo empreendido na construção é possível afirmar que é uma residência erguida entre as décadas de 1910 e 1920.

Acredito que o sobrado não seja uma única residência, mas na verdade duas que compartilham a mesma entrada, porém com uma moradia no térreo e outra no piso superior. Pelo bairro do Brás e do próprio Belenzinho há diversas construções conjugadas desta forma.

Por último aquela que acho a grande atração da rua, um imponente casarão que está localizando no número 133.

De longe o maior imóvel da rua, trata-se de um sobrado bem antigo cuja área ainda comporta um edícula ao fundo. Chama atenção o gradil do muro todo coberto com vegetação.

Abaixo mais algumas fotografias deste casarão (clique para ampliar):

Em breve teremos uma segunda parte, com as demais construções antigas que fotografamos nesta rua. Aguarde!