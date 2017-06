Casa – Rua Piratininga, 667

Esta pequena casa antiga, bastante simples, encontrada no bairro do Brás parece apenas mais um imóvel antigo entre tantos outros da região, mas ela torna-se muito importante quando passamos a perceber que trata-se provavelmente da mais antiga residência da rua.

Há muito tempo já havíamos fotografado esta casa pela primeira vez, mas por alguma razão acabamos nunca publicando. Localizada no número 667 da Rua Piratininga, importante via que liga os bairros do Brás e Mooca, esta pequena residência, incrustada entre lojas de vendas e consertos de máquinas industriais é das primeiras décadas do século 20.

Apesar da Rua Piratininga ter outras construções antigas, esta é mais antiga que ainda existe do lado esquerdo, tanto que é a única neste lado que foi erguida antes do alargamento desta rua, o que ocorreu há muitas décadas atrás. Observando a foto a seguir é possivel notar a diferença entre o posicionamento desta casa e as demais.

A residência é bastante simples, em um estilo bem comum para o bairro e região no início do século 20, quando predominavam por ali casas pequenas, com entrada lateral, porão e pé direito alto.

O vandalismo, explicitado pela pichação também esconde um pouco da beleza do imóvel, dando o aspecto de abandono. Entretanto a casa está bastante preservada tanto interna quanto externamete, mantendo todos os seus detalhes originais, tanto na fachada quanto nas portas e janelas originais. Fica difícil esperar que o dono recupere a fachada, já que a qualquer momento ela pode sofrer novamente com atos de vandalismo.

Dá até para imaginar estas janelas voltadas para a rua abertas, com o morador(a) debruçado sobre ela observando o movimento efervescente desta rua décadas atrás, quando antes de ser uma via quase que estritamente comercial era repleta de residências parecidas como esta. Tempos que não voltam mais.

Veja outras fotografias da casa:

Conheça outros imóveis nesta rua e região: