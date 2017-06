Casa Antiga – Rua Prof. Machado Tolosa

A simplicidade de algumas construções paulistanas são, muitas vezes, o que há de mais belo para se admirar na arquitetura de nossa cidade. Ficamos maravilhados – sem dúvida – com os imensos e ricamente ornamentados palacetes, mas não se cansamos de nos surpreender de como residências simples podem ser adoráveis. Veja este exemplo:

Localizada no número 30 da rua Professor Machado Tolosa, no bairro do Belém, esta pequena residência antiga é tão simples quanto charmosa. Construída na primeira metade do século 20, está bem próxima da região conhecida como Água Rasa.

Sua fachada não apresenta nada de extraordinário, são apenas duas janelas, uma porta – bastante estreita por sinal – e dois respiros de porão. Os traços arquitetônicos bem como todos os elementos originais (esquadrias, porta etc) estão todos ali bastante preservados.

É muito bacana quando encontramos jóias como estas, preservadas e originais. Há poucos metros dali, já na rua Sapucaia há outras construções igualmente interessantes e preservadas, como um conjunto de sobradinhos geminados e o salão do Centro Espírita Batuíra, inaugurado em 1932.

Veja mais fotos da casa: