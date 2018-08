São Paulo Antiga passa a publicar textos acadêmicos

Uma grande novidade passa a estar disponível aqui no blog São Paulo Antiga.

Atendendo a uma antiga solicitação de leitores, como estudantes e professores universitários, apresentamos uma nova sessão para publicar textos acadêmicos. A ideia é disponibilizar a partir de nossa estrutura artigos desenvolvidos dentro das instituições de ensino, como trabalhos universitários, teses e tcc.

Para publicar o trabalho aqui no São Paulo Antiga o interessado deve enviar o material para a redação através do e-mail: contato@saopauloantiga.com.br se o conteúdo estiver de acordo com o padrão editorial do blog e em sintonia com o público leitor ele será disponibilizado.

São aceitos textos nas seguintes áreas:

Arquitetura e urbanismo

Patrimônio histórico

Restauro

Arqueologia

Cidades sustentáveis

Mobilidade urbana

História de São Paulo e do Brasil

Fotografia

Estreando a categoria de textos acadêmicos publicamos artigo do Professor do Curso de Engenharia Civil do grupo UNG/Ser, Marcos Timóteo Rodrigues de Sousa. Para ler o material clique aqui.

Gostou da novidade ? Espalhe para seus amigos e familiares que estão ministrando aulas ou fazendo trabalhos universitários.