Houve um tempo não muito distante que a cidade de São Paulo possuía inúmeras empresas de grande porte. Estas empresas estavam espalhadas pelos mais variados bairros da cidade de São Paulo e não só fomentavam o emprego como também alimentavam toda uma vida ao redor de suas dependências. Residências, estabelecimentos comerciais, tudo ficava ao redor das empresas.

Com o tempo, muitas destas empresas deixaram a cidade de São Paulo, buscando cidades com impostos menores pelo interior do estado e do Brasil e muitas outras fecharam deixando para trás suas construções, ex-funcionários e muito saudosismo.

É aproveitando a história destas grandes indústrias que por muito tempo trouxeram emprego e orgulho ao povo paulistano que o São Paulo Abandonada passará a partir de agora a cadastrar as antigas indústrias que fizeram parte da história de São Paulo, e a primeira que temos a honra de escrever é a Satúrnia S/A.

No passado, a Saturnia S/A Acumuladores Elétricos era localizada à rua Ministro Ferreira Alves, 902/920 no bairro das Perdizes, zona oeste da cidade de São Paulo. A empresa ocupava um quarteirão inteiro do bairro e produzia principalmente baterias para veículos.

A foto do início deste texto é uma visão aérea do que era a antiga sede da Satúrnia, demolida alguns anos atrás para dar lugar a um recém construído condomínio de edifícios (vide mapa no final do artigo). A empresa produziu nesta unidade das Perdizes baterias para a grande maioria dos carros brasileiros especialmente nas décadas de 1950 e 1960, que representaram um período de ouro para a companhia.

Em 1954 existiam cerca de 400 fábricas de auto peças no Estado de São Paulo, que empregavam mais de 50 mil operários e técnicos. Nesta época, todos os automóveis e caminhões de São Paulo utilizavam exclusivamente baterias (então chamados de acumuladores) nacionais, a grande maioria deles fornecidas pela Satúrnia S/A através das marcas Heliar e Saturno, cuja qualidade se equiparavam as melhores marcas estrangeiras.

Com um capital a época de Cr$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros) era um dos grandes orgulhos da indústria paulista. Seu compromisso com a cidade era tanto que foi uma das empresas mencionadas em artigo no dia 25 de janeiro de 1954, ocasião do IV Centenário de São Paulo, pelo então jornal Folha da Manhã como um dos grandes contribuintes para a emancipação econômica do Brasil.

Com o tempo a Saturnia S/A encerrou suas atividades na região. Hoje as baterias Heliar são produzidas pela Power Solutions em Sorocaba.

A antiga fábrica que existia no bairro das Perdizes começou a ser demolida no início do século XXI e a primeira torre foi construída entre 2003 e 2004. Hoje no local temos dois edifícios e um terceiro sendo erguido. Do passado industrial protagonizado pela Satúrnia S/A só restaram saudades.

Você trabalhou na Satúrnia S/A ? Deixe um comentário e contribua para enriquecer a história da sua cidade!