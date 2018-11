Sede regional leste da Defensoria pública passa por restauro

Uma das construções mais antigas do bairro de Penha de França, na zona leste da capital paulista, está recebendo importante obra de recuperação de sua fachada.

Datada dos primeiros anos do século 20, a antiga residência há anos abriga a sede regional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e já estava há quase dois anos com tapumes para evitar queda de fragmentos em pedestres.

A obra iniciada no início deste segundo semestre de 2018 já está em fase adiantada e logo devolverá uma das mais importantes fachadas históricas do bairro para a população. Os trabalhos estão sob responsabilidade da Jodisa Engenharia.

Apesar de manter a fachada original o imóvel da Praça Nossa Senhora da Penha não tem seu interior preservado, tendo apenas sua fachada tombada. Nas imediações existem outras construções históricas e importantes para a história do bairro, como a Igreja Nossa Senhora da Penha e o antigo Cine São Geraldo, já desativado.

Abaixo foto do imóvel sem os tapumes em 2014: