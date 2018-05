Ah o Ipiranga!

Bairro de onde um grito fez do Brasil independente do Portugal…

Bairro do magnífico e grandioso Museu do Ipiranga…

Bairro onde o primeiro Imperador do Brasil repousa em sua eternidade silenciosa…

Tudo isso que escrevi acima soa muito bonito, se não observamos que todos eles tem um ˝mas…˝. O grito da Independência ainda não nos fez grandiosos como nação, apenas grandes como território. E o Museu do Ipiranga (ou Paulista, se preferir), está fechado há anos e sabe-se lá se reabrirá para as celebrações dos 200 anos da proclamação da Independência do Brasil.

Fora isso o bairro há alguns sofre de maneira mais acentuada com a especulação imobiliária, que já fez desaparecer não só alguns casarões como também inúmeras residências menores, mas igualmente importantes.

No número 1570 da rua Dr. Mário Vicente, encontrei o terreno vazio abaixo que, tristeza à parte das casas demolidas, tive um motivo para me alegrar:

Sempre que observo um espaço vazio que outrora foi algum imóvel antigo, procuro tentar olhar o que ainda pode haver de interessante lá dentro. Não é sempre que encontro algo, mas desta vez tive uma grata surpresa em uma de suas paredes:

A demolição limpou praticamente todo o terreno que era ocupado por duas pequenas residências, mas como teve de preservar as paredes limites do terreno um mural de azulejos acabou sendo preservado, ao menos por enquanto.

O painel mostra um cenário bucólico tipicamente europeu, repleto de árvores e vegetações e com algumas casas em uma das margens de um rio. Há também um pequeno bote e aves.

A obra é de autoria de um artista identificado como Wilhelm Hodapp. Desde que comecei a catalogar esse tipo de mural, nunca tinha visto este nome e não encontrei na internet nenhuma informação sobre ele. Também não encontrei nada sobre nos acervos dos jornais Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo.

Se você tiver alguma informação sobre este artista, entre em contato conosco. Seria interessante saber se há mais obras dele pela nossa cidade. O outro mural que havia neste terreno foi demolido junto com as casas e é possível que era de autoria do mesmo pintor.

Ficou curioso em saber como eram as duas residências ? Abaixo uma foto extraída do Google Street View em 2015. O mural sobrevivente é o da direita:

Além da beleza dos murais e também dos lindos azulejos em branco e azul que os rodeavam (veja na galeria abaixo) as casas também tinham os famosos caquinhos vermelhos da Cerâmica São Caetano. Uma jóia… que virou pó.

Veja abaixo mais fotos do local (clique na foto para ampliar):