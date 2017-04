Sobrado de 1903 – Rua da Quitanda, 127

Os nomes antigos das ruas paulistanas sempre despertam curiosidade em algumas pessoas quando as encontram pela primeira vez e comigo, quando garotinho, não foi diferente. E o nome de rua mais engraçado para mim no centro de São Paulo sempre foi o da rua da Quitanda. O motivo ? Não havia mais nenhuma quitanda por lá, muito menos a que deu nome a rua.

De fato a única construção realmente antiga, e que talvez tenha convivido com a hoje lendária quitanda que deu nome a rua é este belo sobrado de 1903:

Localizado no número 217 e tombado como patrimônio histórico paulistano, este sobrado é o mais antigo remanescente desta rua e, felizmente está muito bem conservado. É oriundo de um tempo onde o centro de São Paulo ainda iria começar a dar seus primeiros passos rumo ao grande “paliteiro” de edifícios altos e sisudos e é uma grande alegria que tenha sobrevivido.

O cenário de 1903 da região da Sé e arredores ainda era bastante diferente do vemos nos dias atuais. Os bondes puxados por tração animal ainda eram uma realidade, pequenas salas de exibição já surgiam com seus rudimentares mas não menos divertidos cinematógrafos e as ruas do centro ainda tinham muitas construções baixas e residências modestas, coisa difícil de se imaginar ao ver o frenético centrão paulistano nos dias de hoje.

De alguma maneira esta rua foi imortalizada no nosso imaginário para todo o sempre por duas razões: primeiro pelo nome saudoso, humilde até, de rua da Quitanda. E depois pelo velho sobrado de 1903. Ao passar por ali e observar o imóvel e o nome da rua é difícil não parar por instante e se imaginar voltando no tempo, em uma época que São Paulo era pequena, pacata e mais humana.

Que nome de rua paulistana você acha curioso, estranho ou engraçado ? Diga ai nos comentários.