Sobrado – Avenida do Estado

Se tem uma avenida paulistana que é bem esquecida pelos governantes essa é sem dúvida a Avenida do Estado. Cortando São Paulo desde o centro até a região do Ipiranga, esta importante via da cidade é repleta de pontos de abandono, locais com descarte de lixo irregular e, como não poderia faltar, pichação.

O trecho entre a avenida Tiradentes e a rua São Caetano é particularmente interessante pelo ponto de vista arquitetônico e histórico. É nesta área que estão concentrada as mais interessantes construções desta importante via da cidade.

Ali já fotografamos uma residência e armazém de 1918, uma antiga fábrica de chocolates e uma residência curiosa que também já foi demolida, entre tantas outras.

Hoje apresentamos aqui este simpático sobrado antigo:

Localizado no número 1471, este imóvel resiste ao abandono da região apresentando-se bastante preservado. É o sobrevivente de um conjunto de dois sobrados geminados, já que o seu vizinho da esquerda já foi demolido há mais de uma década.

Onde ficava sua outra metade hoje existe uma torre de transmissão de energia. Mesmo assim é possível notar na fachada do sobrado que havia outro imóvel ligado a ele. A arquitetura era idêntica, porém disposta ao contrário dessa.

O velho sobrado encontra-se bem cuidado, porém nota-se como a região não deve ser lá das mais tranquilas. Além da grade de ferro que protege a porta de entrada, há outra na sacada. Outra coisa a incomodar muito a paisagem, são os malditos fios que existem por todos os cantos da cidade.

Mais um exemplar da São Paulo Antiga que esperamos que siga preservado.