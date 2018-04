Aos domingos rotineiramente costumo escolher um bairro paulistano para fotografar casas. Geralmente mesclo regiões não visitadas com outras que já visitei, assim descubro novidades e atualizo locais fotografados previamente, me informando assim se algum imóvel já clicado e publicado permanece em pé, se foi reformado ou mesmo demolido.

Mais uma vez perambulado pela região do Belém, Alto da Mooca e Água Rasa, encontrei essa preciosidade no número 302 da rua Itaqueri:

Construída entre as décadas de 1920 e 1930 este belo imóvel é um excelente exemplo do ecleticidade arquitetônica de São Paulo. Nesta mesma rua Itaqueri há uma enorme variedade de casas antigas, nos mais diferentes níveis de conservação. Entretanto com este padrão que nos remete ao estilo art déco, somente esta.

Apesar de algumas modificações pontuais na fachada, como as janelas tanto do quarto no andar superior como no térreo, o estado de preservação é muito bom e a residência está muito bem cuidada, com uma combinação de cores bem selecionada e que dá um ótimo destaque para a casa. A porta pode ser a original, entretanto está num tom de madeira que não era comum no período de tempo em que a casa foi construída.

Aparentemente parece ser uma casa atualmente de uso comercial em um escritório ou consultório. Independente de como é a sua utilização, é gratificante ainda encontrar essas jóias antigas espalhadas pela cidade.