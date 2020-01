Construído no início da década de 1950 este antigo sobrado localizado no número 570 da Rua Coimbra, no Belenzinho, é um ótimo exemplo de construção antiga de médio para alto padrão de sua época.

Por já ter sido construído em uma época em que já era bem mais comum a presença de um automóvel na vida das pessoas, nota-se que a casa já contemplava uma ampla garagem suficiente para acomodar ao menos dois carros.

A residência contempla além de porão um sótão, que pode ser observado sobre a janela de um dos quartos, esta mesma janela tem uma linda floreira sob ela. No mesmo andar superior há também uma bonita e ampla sacada.

Já no andar térreos temos a entrada da casa pela lateral esquerda, que dá acesso possivelmente a sala de visita. Por ser recuada sob a sacada a impressão é que ali é um tanto quanto escuro, pelo imóvel não possuir janelas laterais devido a sua construção ser encostada já ao lote vizinho. Do lado direito, por sua vez há uma ampla janela ornada com um lindo trabalho de serralheria.

No geral apesar do aspecto um tanto quanto descuidado a residência está em muito bom estado. Basta realmente uma bela reforma e pintura para que ele recupere seu esplendor de décadas passadas. Até mesmo o portão de entrada é original, apesar que em 2015 foram instaladas estas chapas pretas que dão mais privacidade ao interior do imóvel, especialmente na garagem.

