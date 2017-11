Sobrado – Rua Dr. Nilton Silva

Recentemente comentei com os leitores do São Paulo Antiga meus passeios para explorar a região da Vila Guilhermina, que marcou minha adolescência e até hoje é um bairro com pouca verticalização e bem gostoso de morar.

Hoje vou um pouco mais a leste pra falar de outro bairro que explorei quando estive na região, a Cidade Patriarca:

Um dos bairros mais interessantes desta parte da zona leste paulistana, a Cidade Patriarca não tinha o apelido de ˝Jardim América do Brás˝ à toa. Isso se devia ao fato de o bairro também ter sido planejado, exatamente como foi o bairro da zona oeste.

O loteamento do bairro foi idealizado e executado por Antônio Estevão de Carvalho, que hoje é homenageado como nome de um bairro um pouco mais a leste, a Cidade A.E. Carvalho.

O fato de ser planejado trouxe uma série de vantagens aos compradores.

Alguns deles já foram sentidos desde o início das vendas dos lotes, como ruas largas e proximidade da linha férrea (Estação Patriarca de trem de subúrbio) e, algumas décadas mais tarde, o benefício do grande número de praças e árvores plantadas no início da década de 1950, que fez do bairro um dos mais arborizados da capital.

Anos mais tarde a Cidade Patriarca seria beneficiada também pela ampliação da Radial Leste (Rua Dr. Luis Aires) e a chegada do metrô.

O imóvel que apresento hoje, o primeiro catalogado no bairro, é este aqui:

Localizado no número 44 da rua Dr. Nilton Silva, bem próxima a Radial Leste, esta residência é uma das mais antigas do bairro e também uma das mais interessantes entre as construções antigas.

Erguida na década de 1950, o imóvel está na porção mais alta do bairro e é chama bastante a atenção com sua arquitetura elegante e discreta.

Quem nunca esteve pela região, recomendo fazer um passeio por lá. Existe bastante coisa interessante para ser ver, casas antigas de arquitetura bem agradável, um intenso comércio e ampla rede de serviços.

Veja mais fotos do sobrado (clique para ampliar):