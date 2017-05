Sobrado – Rua Helvetia, 112

O bairro de Campos Elíseos é um local de difícil acesso para a exploração fotográfica. A constante presença tanto de usuários como traficantes de drogas, transformaram a região em uma área sem lei, sem liberdade e sem tranquilidade. Mesmo assim, o São Paulo Antiga jamais deixou de explorar os imóveis da região.

O imóvel que abordamos aqui é uma construção bem curiosa localizada no número 112 da Rua Helvetia. Curiosa porque não tem nenhuma construção similar a ela em qualquer canto da Cidade de São Paulo, misturando desta forma diferentes estilos arquitetônicos.

Embora com janelas muito similares a seu vizinho que possui um estilo bem mais comum, o imóvel do número 112 é um imóvel que nos remete ao estilo art déco. Sua construção é datada do início do século 20 e é tombada como patrimônio histórico, tal qual vários de seus vizinhos.

O curioso é que se observarmos o lado direito da construção (a porção que fica na Alameda Dino Bueno), uma boa parte dela tem um estilo arquitetônico distante do art déco, dando a sensação de que o imóvel era idêntico a seu vizinho (veja o prédio cor de salmão na foto que ilustra o artigo) e depois sofreu alterações na sua fachada, ficando com este visual moderno para a época.

Esta alteração possivelmente foi feita nos derradeiros anos da década de 1920, já que em fotografias antigas não observamos esta fachada art déco.

É mais um imóvel belo e curioso de São Paulo, pintado, bem cuidado e preservado e que até pouco tempo estávamos privados de conhecer.

Confira outras fotos deste sobrado: