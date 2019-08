Região paulistana constantemente massacrado pela sede das construtoras por terrenos para construir novos edifícios, a Vila Mariana ainda tem em suas ruas algumas construções antigas e charmosas espalhadas pelo bairro. Esse sobrado na Rua José Antônio Coelho é um ótimo exemplo:

Trata-se de uma preciosidade construída em estilo art déco e que está impecavelmente preservada. O imóvel tem destinação residencial na sua porção superior enquanto o piso térreo funciona como um estabelecimento comercial, no caso uma oficina mecânica.

Sua construção data do ano de 1929 e originalmente tinha dois acessos ao andar superior, sendo que a entrada do lado direito foi suprimida o que acabou dando mais espaço para a área ocupada pela oficina. É bem possível que na sua concepção original o sobrado tinha dois imóveis separados no andar superior e com o tempo foi unificado.

Entre os detalhes preservados, chamo a atenção para os vidros coloridos, hoje bastante raros, que estão instalados sobre a porta de entrada ao sobrado e também os que estão instalados nas janelas e venezianas. Todas elas, aliás, bastante conservadas.

Um verdadeiro charme! Não tem como ver uma casa dessas e não se apaixonar, tanto pela sua arquitetura quando pelo cuidado em sua preservação por parte de seus proprietários.

De acordo com nossas pesquisas, nos anos 1960 o imóvel era ocupado por uma pessoa chamada Yolanda Laurito, cujo telefone à época era 7-3360.