Sobrado – Rua Lopes de Oliveira

Embora os amantes de imóveis antigos sejam em geral contrários a adaptações nas casas, é inegável que muitas das construções paulistanas de 80, 100 anos atrás são muitas vezes pouco práticas para o uso atual.

Posso mencionar coisas como porão ao invés de uma garagem, forro de madeira e gesso (estuque), encanamento em ferro ao invés de pvc e por aí vai. Isso sem mencionar o alto custo de manter portas e janelas de madeira antigas, que são bem diferente do padrão atual.

Localizada na rua Lopes de Oliveira, a residência acima é um exemplo onde o proprietário fez uma alteração para melhorar o uso do imóvel. Seu porão foi transformado em um pequeno ponto comercial.

Apesar de não ter sido um adaptação feita por arquiteto ou engenheiro o proprietário teve um certo cuidado em não descaracterizar demais a fachada. Minhas únicas críticas são direcionadas as cores da porta de aço e do toldo, que poderiam ser da cor da porta de entrada da residência (ou vice versa) para uma melhor harmonização.

Algo que poderia ser melhor explorado em São Paulo é a formação técnica de jovens carentes para o trabalho em material para restauro. Muitos proprietários de residências antigas com que eu converso reclamam da enorme dificuldade que é hoje encontrar um profissional a custa acessível apto para fazer uma janela de madeira antiga, porta ou mesmo uma simples esquadria.

A reclamação se estende aos profissionais que sempre sugerem a troca por alumínio alegando que o custo em madeira é altíssimo enquanto o metal ˝é pra sempre˝. É por isso que cada vez mais vemos aberrações como casas antigas muitas vezes impecáveis com horríveis janelas de alumínio.

A solução seria optar por formação profissional jovem utilizando madeira ecológica.

Veja mais fotos do imóvel:

