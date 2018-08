Muitos proprietários acabam por descaracterizar suas casas antigas com o passar dos anos, em busca de dar a construção um ar mais atualizado, contemporâneo. Essas mudanças nem sempre são feitas com bom gosto e sabedoria, deixando os imóveis com um visual estranho, pesado.

Na rua Martim Affonso, no bairro do Belenzinho, várias casas de arquitetura bastante similares entre si foram modificadas nos últimos anos. Apenas uma delas segue inalterada e é ela que apresento a seguir:

Localizada bem na esquina com a rua Sargento Capistrano, esse sobrado elegante mantém até hoje sua fachada original. Apesar disso, creio que em algum momento os proprietários se cansaram do revestimento, deixando os tijolos aparentes.

O imóvel ainda preserva todos os seus detalhes, até os mais pequenos. O belo portão de entrada está ali e para entrar no quintal da residência você passa por baixo de arco feito de raízes de uma das plantas que crescem ali no quintal.

Na varanda, por sua vez, destaque para as colunas salomônicas e para a porta dupla que dá acesso ao interior da residência, especificamente a sala de estar. No andar superior janelas preservadas dão o tom de bom gosto da casa, que ainda mantém o detalhe do frontão preservado.

Entrando pela rua Sargento Capistrano, via estreita que liga a rua Martim Affonso à rua Belém, é possível observar o prolongamento da residência e as demais janelas, todas preservadas em sua originalidade.

Abaixo mais algumas imagens do sobrado (clique para ampliar):