Sobrado – Rua Porto Seguro

Apresento mais uma descoberta interessante de meu passeio recente pelas ruas atingidas pela grande enchente de 1929:

Localizadas no número 63 da rua Porto Seguro, na região do Bom Retiro já mais próxima da Marginal do Rio Tietê, esta dupla de sobrados geminados é uma das gratas surpresas da região.

Sobrevivem bem preservadas e estão com todos os itens originais preservados, tais como janelas, portas, balaústres e o gradil dos porões. Uma jóia da região, infelizmente mais conhecida por casas em mau estado de conservação.

A escolha das cores também foi bastante positiva, dando destaque para as portas e janelas.

Chamo atenção para o pequeno cartaz na parede próxima à porta da direita, onde se lê ˝geladinho natural R$1,00˝. Me fez retornar a infância…

Veja mais fotos destes imóveis: