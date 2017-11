Sobrado – Rua Teixeira de Freitas

Embora hoje não sejam mais tão comuns em construções novas, principalmente pelo quesito da segurança, casas com a fachada direto na rua são bastante interessantes. Observe este exemplo abaixo:

Localizado no número 34 da rua Teixeira de Freitas, no Belenzinho, esta simpática residência antiga tem uma arquitetura adorável e mantém sua fachada totalmente presevada.

Aparentemente não se trata de uma casa unitária, mas três residências conjugadas, sendo que a porta central – linda diga-se de passagem – parece dar acessa a parte superior da construção, enquanto as portas laterais dão acesso a porção térrea do imóvel.

Se for realmente isso é uma construção que além de bonita é muito racional. Aliás, caminhando pelo bairro do Belenzinho e do Brás encontra-se muitas propriedades cujo pequeno espaço de terreno é resolvido com a construção de dois imóveis, um no térreo e outro no piso superior.

Abaixo mais algumas fotografia do sobrado. Fica o comentário sobre a detestável fiação aérea presente em praticamente toda cidade. Imagine abrir a janela de manhã e se deparar com este terrível emaranhado de fios ?