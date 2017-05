Sobrado de 1949 – Rua Tito, 406

Os anúncios imobiliários estão presentes nos jornais paulistanos praticamente desde que a imprensa existe por aqui. No início basicamente eram anúncios de texto com uma breve descrição do imóvel, dizendo se ele era usado ou novo, seu preço e condições de venda.

Não eram raros os anúncios não darem detalhes do negócio, pedindo que o interessado em comprá-lo fosse até o jornal retirar mais detalhes (isto era muito comum nos anúncios do final do século 19). Com o tempo os anúncios foram melhorando e ganhando ilustrações. Nos anos 40 foi quando eles passaram a ser publicados com fotografias, dada a melhoria da tecnologia da época, tanto de impressão de jornais como fotográfica.

O anúncio abaixo é de 1949 e foi publicado no jornal Folha da Manhã em fevereiro de 1949. Ele aponta para um belo e recém construído sobrado, localizado no número 406 da Rua Tito, na Lapa. O preço a época era de Cr$170.000,00.

Fomos até a rua Tito conferir o imóvel ainda existe, e ficamos surpresos ao constatar que, passados seis décadas da veiculação do anúncio, o sobrado segue lá intacto.

Vejam só como ele está atualmente:

Mesmo com a fachada um tanto carente de pintura e descuidada, o sobrado ainda hoje está muito preservado e bonito. Bacana não é mesmo ?