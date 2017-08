Sobrados – Rua Abílio Soares 269 a 271

Observem que belo par de sobrado geminados encontramos ao passar pela rua Abílio Soares, no bairro do Paraíso:

Apesa de ambos já terem sofrido um bocado de descaracterização, nota-se que o dano foi um pouco menor no sobrado da direita. Enquanto isso o da esquerda já perdeu todas as três janelas originais do andar superior e a porta original foi substituída por outra, mais baixa.

As duas casas também sofreram alteração ao nível da rua, recebendo adaptações para poderem comportar estabelecimentos comerciais. Não parece que o térreo era um porão, devido a altura.

Apesar das mudanças sofridas ambos imóveis estão em um razoável estado de conservação, estando preservados principalmente as características estruturais e os adornos da fachada.