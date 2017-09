Quando o sorvete surgiu em São Paulo ?

No Brasil o calor é uma constante e para refrescar nada melhor que degustar um saboroso sorvete. Mas quando é que este iguaria chegou ao nosso país e em São Paulo ?

A origem do sorvete em terras brasileiras deu-se no já distante ano de 1834. Foi quando chegou ao porto do Rio de Janeiro, tendo partido de Boston, o navio norte-americano Madagascar. A bordo do navio vinha uma carga de 217 toneladas de gelo. O objetivo? Produzir sorvete no Brasil.

Para conservar o gelo por um bom período de tempo para que rendesse uma boa produção de sorvetes, os blocos de gelo eram armazenados em depósitos subterrâneos da então capital federal, protegido com serragem. Só eram retirados destes locais as quantidades certas para a produção e o gelo se conservava nestes ambientes por aproximadamente cinco meses.

Já em São Paulo não temos como precisar em que ano exatamente ele chegou, mas podemos afirmar que a primeira vez que o sorvete saiu na imprensa paulista foi neste anúncio abaixo, de 15 de fevereiro de 1859:

Observe que o anúncio veiculado no jornal Correio Paulistano tem hora marcada para a degustação dos sorvetes. Na época não existiam métodos para conservar o sorvete depois de pronto, então os cafés e sorveterias anunciavam a hora certa de consumo, que era o momento imediatamente após o preparo.

Os sorvetes geralmente eram feitos com frutas nacionais e era comum a formação de filas nos estabelecimentos comerciais que ofereciam o produto para experimentarem a novidade.

Sorveteria mais antiga em funcionamento em São Paulo é de 1910:

Aberta há mais de um século, a Sorveteria Alaska está localizada no bairro do Paraíso, a apenas um quarteirão da Avenida Paulista. A casa é conhecida pelos sorvetes servidos em porções generosas e também pelo seu irresistível marshmallow.

Na Alaska você pode deliciar-se com os tipos mais tradicionais de sorvetes, como a taça simples, o sundae e os saborosos Vaca Preta (sorvete de chocolate servido com Coca-Cola) ou o Ice Cream Soda (sorvete de creme servido com refrigerante de limão). O carro chefe da casa é a Banana Split, que serve com folga a duas pessoas.

Entre os sorvetes que acompanham a tradição da casa nestes 107 anos, está a Cassata que é um bolo de sorvete de um quilo e meio, acompanhado de creme chantilly e frutas em calda.

A casa está a mais de quarenta anos sob a mesma administração e mantém aquele visual das tradicionais sorveterias do passado. É irresistível.

Serviço:

Sorveteria Alaska

Rua Dr. Rafael de Barros, 70 – Paraíso

Telefone: (11) 3889-8676

Horários: Consulte