Chocolates A Sultana S/A

Até pouco tempo atrás, quem passa pela movimentada Avenida do Estado e observava este antigo prédio industrial abandonado nem imaginava que ali existiu até o final da década de 70 uma fábrica de chocolates que fez história no século 20, a Chocolates A Sultana.

A antiga fábrica na esquina da rua Luis Pacheco, no Bom Retiro, esteve abandonada por muitos anos e em 2011 começou a sofrer algumas intervenções. No lado direito da construção, notamos uma placa indicando a recuperação do imóvel que se dará mantendo as características originais do prédios.

Registramos o local para que possamos observar a transição deste prédio atualmente decadente em um ponto comercial novo e revigorado. Quando o local estiver pronto, atualizaremos este imóvel cadastrado com novas fotografias.

Confira mais fotos da antiga fábrica de chocolates (clique para ampliar):

Atualização:

É muito gratificante quando chega até nós a notícia de que um local de importante trajetória para a cidade de São Paulo não veio abaixo. E foi essa a informação que recebemos no caso antiga fábrica. O local deixou de ser uma área degradada e tornou-se um hotel. Na época notamos que o local passaria por alguma reformulação e agora está finalmente pronto.

O Yes Hotel ocupa as antigas dependências da Sultana e comprova que é possível modernizar, adaptar e não necessariamente demolir. Nossos parabéns aos proprietários do hotel, que optaram pro recuperar o local ao invés de simplesmente colocar tudo abaixo e erguer um outro edifício.