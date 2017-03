Tinturaria e Estamparia de Tecidos Suzano S/A

A memória arquitetônica industrial é a mais difícil de se preservar. Diferentemente de casas e até edifícios, fábricas e galpões tendem a ocupar um espaço físico muito grande, muitas vezes quarteirões inteiros, e se não recebem uma destinação adequada como uma nova fábrica, escola ou um mesmo um centro de compras, fica muito difícil sustentar a construção e assim, fábricas memoráveis e até de arquitetura singular desaparecem. No município de Suzano, encontramos as ruínas de uma fábrica cuja história está intimamente ligada ao desenvolvimento da cidade, a Tinturaria e Estamparia Suzano S/A.

Fundada em 1920 por Jorge Bey Maluf, a Tinturaria e Estamparia Suzano S/A foi um marco no desenvolvimento da cidade. De tão importante, impulsionou o desenvolvimento urbano ao seu redor, com a criação da Vila Maluf, em uma área localizada aos fundos da empresa, e de outros bairros próximos, especialmente nos anos 1960. A família Maluf foi proprietária da fábrica até o ano de 1957, quando a Suzano S/A foi adquirida pelo empresário Luiz Romanato e seus irmãos.

A chegada dos Romanato à cidade e a Suzano S/A trouxeram um novo fôlego a empresa e a região, tanto que apenas as pessoas mais antigas lembram-se do período em que a fábrica era comandada por Maluf. A área que era pouco desenvolvida e pobre, com poucos sinais de urbanização, logo se transformou.

A fábrica possuia proporções nada modestas, com 12.000 metros quadrados de área construída e, dedicava-se principalmente a produção e tratamento de tecidos para outras empresas, tendo em seu auge cerca de 350 funcionários.

No ano de 1997, a Tinturaria e Estamparia Suzano S/A encerrou suas atividades e desde então a área total 22.000 metros quadrados e sua construção em art decó estavam abandonados. Recentemente, começaram demolições no seu interior e hoje praticamente só restam as paredes da fábrica (ainda é possível ver a construção inteira no mapa) e uma bela história, intimamente ligada industrialização e urbanização de Suzano. A área não é tombada.

Crédito das fotos: Glaucia Garcia de Carvalho & Douglas Nascimento

