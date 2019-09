Titan Pneus lança exposição em comemoração aos 80 anos da fabricação do primeiro pneu de SP

Nos dias 21 e 25 de setembro, a Titan Pneus, responsável pela produção e comercialização de pneus agrícolas fora de estrada, caminhão e camioneta das marcas Goodyear Farm Tires e Titan, lançará ao público uma exposição interativa contando a história da sua atual unidade fabril, que foi construída para abrigar uma indústria têxtil no início da década de 1910, tornou-se presídio político em 1936 e posteriormente foi palco da produção do primeiro pneu de São Paulo, sendo hoje a indústria de pneus com maior tempo em operação no Brasil.

Além da exposição, que terá número restrito a 60 pessoas por data, os visitantes terão a oportunidade de participar de um tour guiado pelo processo produtivo, e contemplar as edificações tombadas pelo Patrimônio Histórico.

A ação faz parte de um cronograma comemorativo que deve apresentar diversas ações culturais e de entretenimento, envolvendo a comunidade do bairro do Belenzinho, zona leste da capital paulista, até julho de 2020. As atrações disponíveis para a exposição incluem a exibição de um vídeo comemorativo produzido exclusivamente para a data; túnel do tempo com os principais marcos históricos; óculos de realidade virtual com imagem aérea da unidade fabril; e uma linha do tempo, que passa pela história da industrialização da cidade de São Paulo. A empresa ainda preparou um teste interativo para medir os conhecimentos adquiridos pelos visitantes.

Com importância histórica de suas edificações para a memória industrial da cidade e do país, a Titan Pneus foi reconhecida pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).

A empresa conserva três prédios tombados com fachada, arquitetura, vitrais e decoração inspirados nos imóveis europeus de 1900. “Estamos buscando resgatar a história da industrialização e mostrar a importância dos prédios preservados da capital paulista. É um privilégio poder cuidar de um patrimônio histórico da cidade e uma satisfação abrir nossas portas para receber os cidadãos que querem conhecê-lo”, comenta Camila Mendes, diretora de Recursos Humanos da Titan Pneus do Brasil.

A exposição e o cronograma de ações comemorativas contam com o apoio das empresas parceiras da Titan Pneus como Grupo LC, Sciath, Arpol, IWRCF, Air Liquide S.A. e Rhodia, que reconhecem a importância de preservação da memória e do patrimônio da cidade de São Paulo.

Os interessados em participar dos eventos devem enviar um e-mail com o assunto EXPOSIÇÃO 80 ANOS para: titanrelaciona@cdn.com.br.

As visitas acontecerão das 9h às 12h, no dia 21/9, e das 14h às 17h, no dia 25/9.