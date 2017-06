Trabalhos de alunos do Mackenzie em 1930

Garimpando revistas antigas em um sebo, há alguns meses atrás, encontrei um exemplar do ano de 1930 da excelente Revista de Engenharia, do Centro Acadêmico Horácio Lane. A publicação é repleta de artigos e imagens interessantes e curiosas que aos poucos publicarei aqui, juntamente com outras publicações que fazem parte do acervo do site São Paulo Antiga.

No meio da revista (N.54 / Ano 15 / Dez. 1930), encontrei 6 projetos muito interessantes feitos por então alunos do Mackenzie. São nomes que na época eram de estudantes e que poucos anos depois viriam a se formar como grandes arquitetos e engenheiros.

Os seis trabalhos abaixo são todos sobre um mesmo tema “Fonte e Terraço num Parque” e foram feitos pelos então alunos Alberto Schirato, Carlos Botti, Eduardo (Kneese) de Mello, Jaguaribe Ekman, Olívia Barros do Amaral e Vicente Nigro. Quem é da área de arquitetura ou engenharia, com certeza já viu alguns destes nomes mencionados algumas vezes.

Abaixo os trabalhos (clique na foto para ampliar):

Alberto Schirato



Carlos Botti



Eduardo Kneese de Mello



Jaguaribe Ekman



Olívia Barros do Amaral



Vicente Nigro



Observando todos os trabalhos, qual chamou mais a sua atenção ? Deixe sua opinião nos comentários.