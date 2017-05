Operários encontram trilhos de bonde na Avenida São João

O centro de São Paulo e seus arredores vem passando por uma grande intervenção urbanística. São diversas obras que estão trazendo aos paulistanos mais lazer, conforto e agilidade de transporte.

Uma destas obras é a do Corredor Inajar e Souza, que irá ligar rapidamente a Vila Nova Cachoerinha a região central, precisamente no terminal da Praça do Correio. Parte desta obra, inclusive, já está concluída, como por exemplo na Avenida Rio Branco.

Em áreas próximas a estes corredores, estão ocorrendo melhorias também no piso onde trafegam os ônibus, com readequação geométrica e a colocação do pavimento rígido. E foi em uma dessas obras que os operário se depararam com esta descoberta:

As obras da Avenida São João, bem diante do Largo do Paissandu, revelaram uma grande quantidade de madeira de dormentes e trilhos de bonde que estavam sob o asfalto da via por décadas. Até o final dos anos 60, quando foram desativados, bondes circulavam a exaustão por ali.

O curioso é temos o registro de um deles trafegando no local exato da descoberta dos trilhos da fotografia acima, como mostra a imagem a seguir:

Apesar dos trilhos estarem bastante enferrujados e o madeiramento apodrecido, as imagens que revelam esta descoberta no centro de São Paulo, mostram uma espécie de “cicatriz” do transporte coletivo em São Paulo. Embora tenha sido o primeiro transporte público da cidade, os bondes não sobreviveram a gestão do então prefeito Faria Lima, que os julgava obsoletos.

Entretanto, o grande problema dos bondes não era a obsolescência, mas a falta de investimentos na melhoria dos carros e na modernização deste meio de transporte. A cidade perdeu um transporte com energia limpa para o diesel dos ônibus e para mais automóveis na rua.

Em cidades europeias, asiáticas e até nos Estados Unidos o bonde ainda é visto como uma alternativa viável de transporte coletivo. Será que eles estão errados e Faria Lima era um visionário ? Sei não…

Na galeria abaixo, mais imagens do material encontrado no Largo do Paissandu:

Todas as imagens deste artigo, exceto a antiga, foram enviadas pelo nosso leitor Marcos Brown via WhatsApp, a qual agradeço imensamente.

