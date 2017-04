Túnel 9 de Julho e a destruição de um cartão postal paulistano

Importante via de ligação entre os bairros da zona oeste e sul com o centro da cidade, o Túnel 9 de Julho foi inaugurado em 1938 em uma grande cerimônia que contou, inclusive, com a presença do então Presidente da República, Getúlio Vargas.

Pouco depois de sua inauguração, já no início da década de 40, ele rapidamente transformou-se em um dos mais importantes cartões postais de São Paulo, sendo visto de longe por sua beleza e imponência.

Entretanto, aquele que foi por mais de 7 décadas um motivo de grande orgulho de nossa cidade, vem sendo especialmente nos últimos 3 anos um dos maiores símbolos do descaso e desrespeito com a nossa memória.

Para mostrar o quanto a atual gestão municipal vem desprezando não só o monumento em si, mas os valores e símbolos paulistanos, visitamos o Túnel 9 de Julho e arredores na manhã de 14 de fevereiro.

Antes que alguns leitores desatentos pensem que se trata de alguma perseguição para com a Prefeitura do Município de São Paulo e também com o Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) e da Secretaria Municipal de Cultura, é importante salientar que esta é nossa terceira visita ao local nos últimos 5 anos. Antes estivemos em 2010 e 2012 e é possivel notar que nos últimos 3 anos, especialmente, o túnel nunca esteve tão largado.

O Túnel 9 de Julho vem sofrendo constantemente atos odiosos de vandalismo, através de pichações e grafites, além de ter se transformando em ponto de venda e consumo de entorpecentes, em uma espécie de “mini cracolândia”. As duas imagens abaixo mostram bem o quanto o local se transformou de 2010 para cá, observem:

Em 5 anos o processo de deterioração é incrivelmente grande. Notem o chafariz da foto acima, que fica na pista sentido centro-bairro. Ao fundo, a pichação tomou a parede por completo, enquanto em sua base e também em suas laterais o grafite, o famoso “vandalismo gourmet”, se faz presente.

O grafite e a pichação não estão somente ai, estão espalhados pelas paredes e por todos os lados do monumento. Vale lembrar que o Prefeito Fernando Haddad é apoiador do grafite e isto tem facilitado para que os atos de vandalismo se espalhem por toda a cidade.

É evidente que a prefeitura não autorizou emporcalharem o monumento, mas é no mínimo conivente ao não vigiar e recuperar um bem público como este.

Do outro lado da avenida, na saída bairro-centro, não há tantas pichações, mas o chafariz está repleto de água empoçada e insetos, no que parece ser um ótimo ambiente para a propagação de dengue (vejam no vídeo ao final deste artigo), além de ter suas paredes queimadas por fogo, possivelmente de alguma fogueira feita por pessoas que ali ficam durante à noite. Por fim, a antiga casa de máquinas está repleta de lixo e excrementos humanos, tornando o ar irrespirável ali dentro.

Até quando o paulistano verá seus monumentos serem vítimas do vandalismo e da pichação ? Porque será que a prefeitura é tão permissiva com o grafite e tão cruel com as obras de arte e atrações turísticas espalhadas pela cidade. É um nível de descaso que não é observado em nenhum lugar do mundo como aqui.

Todos os grafites presentes nos chafarizes, muros e paredes do Túnel 9 de Julho são identificáveis por qualquer um que entende da área. É perfeitamente possível ir atrás dos que vandalizaram o local e cobrar deles o ressarcimento dos gastos na recuperação, falta apenas interesse por parte da prefeitura.

Para finalizar, uma triste lembrança do dia que fomos tirar estas fotos: enquanto não havia nenhum guarda civil protegendo o Túnel 9 de Julho, uma viatura da GCM fazia vigia em frente aos grafites que estampam os Arcos do Jânio. Triste inversão de valores nesta que é a maior cidade do Brasil.

Abaixo o vídeo que fizemos no local. Assistam e vejam com mais detalhes o vandalismo no Túnel 9 de Julho: