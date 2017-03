Um novo tempo para a Igreja da Consolação

Para quem observa a Igreja da Consolação apenas pelo seu exterior não imagina a quantidade de dificuldades que o templo vem passando nos últimos anos devido aos poucos recursos disponíveis para recuperação.

Por muito tempo o fiel que adentrava a igreja encontrava uma série de problemas por todo o espaço interno. Infiltrações de água, rachaduras, pinturas e afrescos descolorindo e colunas laterais faltando pedaços eram apenas alguns dos vários problemas que a construção iniciada em 1909 apresentava.

A dificuldade de se obter verba pública para o restauro ou mesmo de patrocinadores através de leis de incentivo, agravou a situação da igreja e retardou o início da recuperação, uma vez que dízimos e donativos são insuficientes. Felizmente, após vários anos sem expectativas, algumas doações vultosas de fiéis tornaram possível o início das obras de restauração da Igreja da Consolação que, devido a grandiosidade do tempo, está prevista para demorar vários anos.

Através de generosa doação da benfeitora Eunice Carvalho Diniz, as obras de restauro da Igreja da Consolação tornaram-se realidade. Os valores doados possibilitaram tirar do papel os projetos de recuperação que há anos aguardavam uma oportunidade. Realizadas pela Enger Engenharia, a primeira etapa do árduo e cuidadoso trabalho de restauro foram concluídas na semana passada e foi comemorada com a celebração de uma missa que contou com muitos fiéis no último dia 19 de abril.

Nesta primeira fase do processo de restauração foram entregues a cúpula central, a capela de São José e parte da nova iluminação interna da igreja. Na cúpula central toda a pintura foi entregue restaurada e os problemas estruturais do telhado sanados.

A bela Capela de São José também sofreu uma ampla intervenção, com sua estrutura totalmente recuperada em todos os seus detalhes e suas pinturas e afrescos restauradas e devolvidas a sua originalidade. Na fotografia abaixo, é possível conferir como ficou a capela após o minucioso trabalho de recuperação.

Por fim, esta primeira fase de restauração também apresentou a nova iluminação da igreja, realizada pela empresa Mingrone Iluminação, onde o Engenheiro Antonio Carlos Mingrone, responsável por projetos em outras igrejas, como a Basílica Nossa Senhora Aparecida, doou o projeto de iluminação para a Consolação. Como resultado há uma iluminação mais bela e racional no templo que dá mais destaque aos belos afrescos e pinturas que existem no local.

Concluída a primeira etapa da restauração, a Igreja já estará recebendo novamente nos próximos dias, os andaimes e estruturas tubulares para a continuação do processo. Esta segunda etapa está prevista para durar cerca de 5 meses e já tem a verba necessária arrecadada. Entretanto, o Padre José Roberto Pereira, administrador paroquial, salienta que há outros trabalhos a serem feitos na Igreja da Consolação, e conclama aos interessados que visitam e frequentam o templo a continuar ajudando as atividades paroquiais.

Interessados em contribuir com as obras de restauração da Igreja da Consolação podem contatar a paróquia através do telefone (11) 3256-5356.

Breve história da Igreja da Consolação:

Uma das mais belas e emblemáticas igrejas de São Paulo, a atual construção da Igreja Nossa Senhora da Consolação é a sua terceira edificação. A primeira, é datada do final do século 18, no ano de 1799 e foi erigida pelos seus devotos, à margem do Caminho de Pinheiros, hoje denominada Rua da Consolação. A região na época era uma área muito remota da cidade e bastante problemática, com pântano, lama e muito água estagnada.

Em 1840, este velho templo foi reformado e ampliado tornando-se uma segunda fase da igreja. Em 1855 seria instituída ali a Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e São João Batista.

Em 1907 o templo antigo foi demolido para dar espaço às obras da futura nova Igreja da Consolação, cujos trabalhos se iniciaram em 1909. A construção é obra do arquiteto Maximilian Hehl, o mesmo que projetou a Catedral Metropolitana de São Paulo.

Construída em estilo revivalista neo-românico, sua fachada principal apresenta um portal com arquivoltas, rosácea e uma torre de 75 metros de altura com relógio.

A igreja também é espaço de variadas pinturas artísticas, feitas pelos maiores artistas da época de sua construção. Edmundo Cagni, decorou boa parte do templo. Oscar Pereira da Silva é autor das telas “A natividade”, “Apresentação do Senhor” e “Visita de Santa Isabel”. Já Benedito Calixto tem seis telas na Capela do Santíssimo, as de São Tarciso, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Santa Tereza e duas cenas dos discípulos de Emaus, entre outras obras.