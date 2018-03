Uma viagem para a Bolívia em 1942

O São Paulo Antiga objetiva em seu acervo primeiramente documentos, livros, fotografias e objetos focados na história da capital paulista. Isso não quer dizer que não ficamos de olho no mercado em materiais de outras cidades e até mesmo de outros estados e países pois almejamos num futuro próximo que este acervo seja diversificado e disponível a estudantes e consulentes em geral.

E vez por outra aparecem documentos raros que são únicos e muito interessantes, como este clipping feito em 1942 por estudantes da Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, atual UFRJ:

Feito totalmente a mão, o trabalho é composto de 14 páginas repletas de fotografias e recortes de jornais documentando a viagem dos alunos e professor, desde sua partida no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, até a chegada às minas de manganês de urucum na Bolívia.

O material possui 4 recortes de periódicos e um total de 73 fotografias, que registra amplamente a viagem que os alunos, liderados por Edgard Coelho Rodrigues, fizeram até o país vizinho, passando pelos seguintes locais (entre outros):

Rio de Janeiro – São Paulo (trajeto da EFCB)

São Paulo – Bauru (EF Sorocabana na ida e São Paulo Railway na volta *¹ )

) Bauru – Porto Esperança (EFNB)

Porto Esperança – Corumbá (via fluvial)

Corumbá – El Carmen (EFBB)

A larga documentação fotográfica presente no livro demonstra vários detalhes da viagem, como o interior de carros de passageiros do trem, locomotivas, observação de piranhas (no trecho fluvial), recepção por autoridades tanto no Brasil como na Bolívia e, por fim, as minas de manganês.

O raro e único documento é composto apenas de fotografias originais e explicações feitas com caneta. Infelizmente não há qualquer explicativo ou identificação de quem foi o autor, se um dos alunos participantes da expedição ou se do próprio professor. A explicação mais plausível é que tenha pertencido a um dos alunos e seja parte do trabalho universitário realizado por ele ou pelo grupo na viagem.

Guardado por 76 anos o documento foi colocado à venda em um leilão de livros e antiguidades e foi adquirido pelo São Paulo Antiga. O material já está higienizado, catalogado e digitalizado e será disponibilizado na íntegra em um futuro próximo.

*1 – N.E – Apesar de o autor do documento ter colocado que regressou a São Paulo pela SPR a informação da época está incorreta. De acordo com o historiador e especialista em ferrovias brasileiras, Ralph Giesbrecht, do site Estações Ferroviárias, que diz ˝Acredito que foram de SP para Bauru com a EFS, como ele disse (bitola métrica) e depois tenha feito a volta de Bauru para SP utilizando a bitola larga da CP, que, em Jundiaí, troca a locomotiva para as da SPR, já que o trecho era dos ingleses. Aí ao observarem a locomotiva da SPR achou que tinha viajado por ela desde Bauru. Os carros não mudavam, eram Cia Paulista até São Paulo.