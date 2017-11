Dia 2 de Dezembro venha passear conosco!

Olha só que legal! No dia 2 de dezembro o Clube do Carro Antigo com nosso total apoio e participação irá realizar mais uma edição do Clássicos na Estrada, e você está convidado a participar.

A 2ª edição do “Clássicos na Estrada” na Rota do Vinho – acontecerá no próximo dia 2 de dezembro e trata-se de um passeio inusitado em um legítimo ônibus escolar americano, que envolve uma visita a uma vinícola e a um incrível museu de veículos antigos num roteiro em mata atlântica preservada.

O passeio é realizado com carros antigos dos participantes e quem não tem veículo clássico ou não quer ir dirigindo, pode ir no Yellow Bus do Clube do Carro Antigo em uma experiência única.

Segundo Ricardo Luna, presidente do Clube do Carro Antigo, é o segundo passeio dessa magnitude liderado pelo Yellow School Bus, um ônibus escolar americano de 10 metros de comprimento, totalmente restaurado, com fidelidade estética, da marca Internacional/Ward, 1986, mecânica Mercedes 1316, turbo diesel. Além da estética original, o veículo possui freio a ar, rodoar e direção hidráulica. O ônibus já participa de eventos e encontros de carros antigos e “é sempre um dos destaques nesses encontros”, acrescenta o presidente da entidade.

A Carreata Solidária é coordenada pelos professores e monitores da Escola de Restauração de Veículos Antigos, do Clube do Carro Antigo do Brasil.

O São Paulo Antiga estará presente no passeio! Venha passear conosco!

SERVIÇO:

Destino: Estrada do Vinho – São Roque/ SP

Data e Período: 02/12/2017 das 8 às 17h (Sábado)

08:00 – Encontro no Parque Villa Lobos

08:30 – Saída do Parque Villa Lobos

10:00 – Chegada a Vinícola Góes – Estrada do Vinho em São Roque

10:15 – Visita Monitorada a Fábrica de Vinhos (Incluso no pacote), Degustação de Vinhos e Compras

12:30 – Saída Vinícola Góes

13:00 – Chegada ao Box 54 e Visita ao Empreendimento e o Acervo de Veículos Antigos

15:30 – Saída do Box 54

17:00 – Chegada Parque Villa Lobos

Valor: R$98,00 por pessoa (verifique as opções de parcelamento através do PagSeguro)

Dúvidas e/ou maiores informações: (11) 5011-9111 ou WhatsApp (11) 99992-0530