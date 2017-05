11 Viaturas de Polícia dos anos 60 e 70

Alguns carros da polícia paulista, sejam eles da polícia militar ou civil, ficaram para sempre em nossas memórias. Não importando se eram as antigas Baratinhas ou as temíveis Veraneios, apelidados de carros da repressão, sempre lembramos de alguma viatura do passado. Para refrescar a memória fizemos uma seleção de 11 fotografias inéditas dos antigos carros de polícia de São Paulo.

São viaturas que atendiam a Guarda-Civil, Rádio Patrulha, Polícia Militar, Casa de Detenção e a RUDI (Rondas Unificadas do Departamento de Investigações). Confira:

Baratinhas: Os populares Fuscas da polícia marcaram presença a partir dos anos 60. Fizeram parta da polícia por décadas e até alguns anos atrás ainda haviam algumas a serviço no interior do Estado de São Paulo.

Willys: A foto a seguir, de 1967, mostra uma charmosa Rural Willys a serviço da Inspetoria da Guarda Civil de São Paulo.

Ford: Na sequência, três furgões F100.



Chevrolet: Não poderiam faltar as viaturas da Chevrolet. Destaque para a primeira que é uma Chevrolet Corisco. A segunda não é uma Veraneio, mas aparentemente uma C10 (ou C14?). E, para encerrar, um caminhão da Guarda Civil.

Definitivamente um resgate ao passado de nossa polícia. Eu não me recordo de todos eles, mas quando era criança lembro das baratinhas da Polícia Militar e posteriormente dos Opalas que entraram na época do Governador Orestes Quércia.

E você ? Quais veículos da polícia que mais se recorda ? Deixe seu comentário!

