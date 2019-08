As regiões de Brás, Pari e Belenzinho são bem conhecidas por ainda nos dias atuais preservarem boa parte de suas construções antigas, a despeito de muitos novos empreendimentos que estão surgindo por lá. E há nessa região uma vila que desperta muita curiosidade e chama muita atenção e que hoje apresentamos aqui para vocês:

Esta construção maravilhosa está localizada nas Ruas Paulo Andrighetti e Travessa Maria Parente Migliari (esta última sem saída) e faz parte de um conjunto de vilas e propriedades que abordaremos aqui no São Paulo Antiga.

Construída em 1939 a vila apresenta um conjunto de 28 casas geminadas que se estendem pelas duas ruas citadas acima. São todos os imóveis com arquitetura similares e erguidos todos juntos.

Não é exatamente uma vila operária na concepção original da palavra (destinada a trabalhadores de uma específica empresa) mas uma vila residencial construída com o objetivo de servir de renda a seu proprietário, como muitas outras espalhadas por toda a nossa cidade.

As oito décadas corridas desde a construção dos imóveis impuseram uma pequena deterioração nos imóveis. De acordo com um dos moradores da vila, sob condição de anonimato, as manutenções eram mais cuidadosas até o antigo dono falecer.

Uma breve vistoria pela fachada do imóvel é possível constatar que os portões originais e as portas, ambas de madeira, estão por lá e preservadas. Já as janelas de madeira tanto dos quartos como das salas foram substituídas pelas famigeradas de alumínio.

Apesar desse percalço das substituições das janelas, o estado de conservação das residências da vila é bastante satisfatório. O que causa um certo espanto é o fato desta vila (e das outras erguidas pelo mesmo empreendedor na primeira metade do século 20) não serem tombadas.

O risco que a memória arquitetônica corre com o fato de ainda não ser tombado é, digamos, inaceitável. Fica difícil compreender porque até hoje Departamento do Patrimônio Histórico (DPH) até hoje não prestou atenção a esta vila tão importante patrimônio paulistano.

Faz-se necessário que uma ação que preserve estes imóveis para a posteridade seja tomada o quanto antes. O São Paulo Antiga irá apresentar um ofício nos próximos dias solicitando um estudo de tombamento.

Na mesma região, um pouco mais adiante já no Belenzinho, existe outra vila que pertence aos mesmos proprietários. Ela tem arquitetura parecida e curiosamente a mesma cor, que parece ser um padrão adotado em todas as vilas que eles possuem. Essa outra vila que nos referimos fica na Rua Marcos Arruda.

Existe uma terceira vila, no Tatuapé, que falaremos sobre ela nos próximos dias. Quando isso ocorrer este artigo também será atualizado.

Veja mais fotos da vila de 1939 (clique na foto para ampliar):