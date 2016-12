A velocidade em que grandes metrópoles se renovam talvez só fica atrás da velocidade da evolução da tecnologia. E essa última também acaba por influir bastante no cotidiano das nossa cidades.

Observe o imóvel abaixo:

Localizado no número 370 da rua Cerro Corá, na zona oeste paulistana, este ponto comercial não entraria no nosso critério como estabelecimento antigo. Entretanto, sua fachada é bastante representativa para nós ao mostrar o quanto antigo um hábito comum e corriqueiro de nosso cotidiano se tornou ultrapassado: as locadoras de vídeo.

De fato elas não acabaram. Existem várias por ai ainda, muitas delas apostando na locação de filmes voltado ao públicos de nicho, como faroestes, clássicos etc. Mas é verdade que a grande maioria de um ramo que, em São Paulo, chegou a rivalizar com as pizzarias em quantidade hoje quase se extinguiu.

A imagem da extinta World of Video, fechada há cerca de uma década, lembra muito o cenário da Detroit atual, com muitos imóveis abandonados e decadentes. A foto abaixo, de uma recente visita nossa a cidade norte-americana parece lembrar a cena paulistana:

Pra você, além das locadoras de vídeo o que mais desapareceu da cidade e deixa saudades ? Comente !