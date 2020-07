Se hoje ainda encontramos pequenas capelas espalhadas pelos diversos bairros paulistanos, imagine como era este cenário até algumas décadas atrás. Existiam muitas outras capelas que por diversas razões desapareceram do cenário urbano da capital.

O Instituto São Paulo Antiga vem documentando e catalogando estes templos e sempre nos surpreendemos com a descobertas de capelas que sequer tínhamos imaginado a existência, como esta que vamos abordar neste artigo.

Porém antes de falar da capela, vamos falar de quem a construiu:

Dona Albina de Sousa Barbosa

Nascida em Portugal no já distante ano de 1862, Albina de Sousa Barbosa veio para o Brasil aos 25 anos de idade já casada com Jerônimo Augusto Barbosa. Ao chegarem em São Paulo vieram a se estabelecer no bairro paulistano do Cambuci, onde adquiriram uma boa quantidade de terras e também estabeleceram atividades comerciais.

Empreendedora, Albina Barbosa foi quem desenvolveu este trecho do Cambuci que inicialmente era apenas mata virgem. Abriu lotes, construiu casas e foi quem construiu a capela Santa Cruz dos Inocentes, que por muito tempo foi a única igreja daquela região.

A principal rua de sua propriedade, onde ela mesmo morava e erguera a capela, foi batizada com seu nome em sua homenagem uma vez que Albina Barbosa era também muito conhecida por suas atividades religiosas e ações de caridade.

A CAPELA DE SANTA CRUZ DOS INOCENTES:

foto 1 – divulgação

Erguida em propriedade de Albina Barbosa e a seu pedido, a Capela de Santa Cruz dos Inocentes ficava bem na esquina da Rua Albina Barbosa com a Rua Senador Carlos Teixeira de Carvalho.

Apesar da arquitetura simples e de sua área diminuta, de apenas 74 m², a capela foi por anos e anos de suma importância para os féis católicos da região, ao menos até 1942, quando uma capela provisória foi construída no lugar onde em 1960 seria inaugurada a Paróquia Nossa Senhora do Carmo da Aclimação, cujas obras se iniciaram na década de 1940.

Foto 2 – Nesta vemos Dona Albina Barbosa diante da capela que mandou construir

Com o início do funcionamento da nova igreja da região as atividades da velha capela foram diminuindo, especialmente após o falecimento de Dona Albina Barbosa. Em certo momento os objetos religiosos presentes na capela foram todos transferidos para a Igreja Nossa Senhora do Carmo da Aclimação, onde se encontram até os dias hoje.

Onde outrora existiu a capela até hoje nada foi construído

Porém na década de 1970 por alguma razão decidem colocar a velha capela abaixo. Se o templo estava em mau estado de conservação e corria o risco de ruir ou se havia interesse em se construir algo não sabemos, pois nada foi encontrado a respeito.

O que se sabe é que até hoje, décadas após a demolição da capela que Dona Albina Barbosa construiu com tanta devoção, nada foi construído no lugar permanecendo o terreno vazio com algumas bananeiras lá plantadas.

A propriedade até hoje pertence ao espólio de Albina e Jerônimo e na rua ainda existem algumas casas que foram do casal, bem como a que eles residiram, ao lado da capela desaparecida.

Agradecimentos: Erikson Salomoni, pela sugestão de pauta e envio da foto 1.

