A construção do Shopping Ibirapuera e suas curiosidades

Quando se fala em shopping centers no Brasil e em São Paulo dá a impressão de que estamos falando de um tipo de estabelecimento recente, entretanto estes centros de compras já são veteranos operando desde 1966 com a inauguração do pioneiro, o Shopping Center Iguatemi.

Falaremos aqui um pouco daquele que é um dos mais antigos de São Paulo e do Brasil e que certamente é muito conhecido pelos paulistanos: O Shopping Ibirapuera.

Fachada do Shopping Ibirapuera em 1978 (clique para ampliar)

Construído no terreno que outrora abrigou a extinta Malharia Indiana, o Shopping Ibirapuera iniciou sua história há 44 anos com uma cerimônia de inauguração, que contou até mesmo com a presença do então governador de São Paulo na época, Paulo Egydio Martins, no dia 06 de agosto de 1976.

O shopping foi batizado assim por estar localizado diante da Avenida Ibirapuera, e surgiu em uma época em que o bairro de Moema seguia a passos largos, no que diz respeito ao desenvolvimento comercial, urbano e imobiliário. Foram 21 meses de obra, três mil operários trabalhando 24 horas por dia, e um investimento de 400 milhões de cruzeiros.

O Shopping Ibirapuera em obras em meados de 1975 (clique para ampliar)

Quando foi inaugurado passou a ostentar o título de maior shopping center do país, com seus 163.000m2 de área construída. Atualmente o Ibirapuera figura na lista dos maiores shoppings da capital paulista.

Ao inaugurar suas atividades existiam 278 lojas em operação e não existia praça de alimentação, já que este conceito apareceu por aqui um pouco mais adiante. A primeira praça de alimentação do Ibirapuera surgiu em 1990 e a mais recente, Praça dos Eucaliptos, foi inaugurada em 2000.

No dia de sua inauguração o Shopping Iguatemi lhe deu boas vindas nos principais jornais da cidade.

CURIOSIDADES DO SHOPPING IBIRAPUERA:

Com mais de quatro décadas de trajetória existem muitas curiosidades envolvendo o Shopping Ibirapuera, listamos algumas delas para vocês conhecerem.

Com a inauguração do Shopping Ibirapuera em 1976, São Paulo passou a contar com 2 Shopping Centers. Nesse mesmo ano foi criada a Abrasce – Associação Brasileira de Shopping Centers.

O Shopping Ibirapuera foi o pioneiro na realização de campanhas com sorteio de prêmios. O primeiro aconteceu em 1991, no Dia dos Pais, quando foram sorteados 4 Fiats Uno Mile 0km.

A primeira loja C&A da América Latina foi inaugurada no Shopping Ibirapuera, em 31 de agosto de 1976.

Na Campanha de Natal de 1999 foram sorteados 12 carros Mercedes-Benz Classe A 160.

Vista área do Shopping Ibirapuera em 1978 (clique para ampliar)

No jardim da Avenida Ibirapuera existe uma árvore Pau-Brasil que foi plantada em 1985 pelo paisagista Burle Marx.

Nos corredores e área externa do Shopping podemos visualizar esculturas de artistas consagrados como: Roberto Vivas, Caciporé, Franscisco Stockinger, Carlos Tenius e Doely Moreno. Elas foram instaladas no ano de 1976.

Quando foi inaugurado, o shopping possuía 12 escadas rolantes, hoje conta com 28.

Em 1976 o shopping abrigava um Supermercado chamado Superbom (veja publicidade no final deste artigo).

Para comemorar o segundo aniversário do Shopping Ibirapuera, a Confeitaria Brunella preparou um bolo de quatro toneladas (foto abaixo), que foi consumido por 100 mil pessoas e durou apenas 2 minutos.

O famoso bolo de aniversário feito pela Confeitaria Brunella

Nos anos de 1995, 1996 e 1997 o Ibirapuera foi certificado pelo Guiness Book (livro dos recordes) como o maior Shopping do País.

Para comemorar o aniversário de 25 Anos e o Ano do Voluntariado, o Shopping Ibirapuera doou quatro ambulâncias a quatro instituições carentes.

Mais de 15.000 pessoas participaram da festa de inauguração do Shopping Ibirapuera.

Na inauguração do shopping duas fontes faziam parte do projeto arquitetônico, as Fontes de Lata e as Fontes de Bola. Elas eram um dos principais atrativos para adultos e crianças que visitavam o shopping.

Multidão aguarda resultado de sorteio de carros pelo Shopping Ibirapuera em 1991 (clique para ampliar)

O Shopping Ibirapuera é o único shopping que possui a loja Ties and Friends, especializada em gravatas.

É um shopping administrado pelos lojistas, não existe empreendedor.

Lojas que estão no Ibirapuera desde a inauguração: A Miniatura, Andorra, Arigatô, Bayard, Bleblarru, C&A, Fascar, Fototica, Guiné, H. Stern, Jacques Janine, Jogê, Kopenhagen, Lojas Americanas, Mários Cabeleireiros, Ofner, Pietro Spinelli, Tabacaria Lee, Uchikawa, Via Veneto e Viena.