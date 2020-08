A Paulista do futuro que ficou no passado

Os pedestres e motoristas que transitam diariamente pela Avenida Paulista, muitas vezes, não se dão conta que lá existem mistérios, além de poucos casarões sobreviventes.

Em 1971, na administração do prefeito Figueiredo Ferraz, existia um plano bastante audacioso para transformar a Av. Paulista em um local muito diferente do que temos hoje.

clique na imagem para ampliar

O plano, que consistia em dar seguimento a um projeto intitulado “Rodovias urbanas” – criando vias expressas dentro da cidade – começou a ser executado em maio de 1972, mas foi logo descartado no início da administração do prefeito Miguel Colasuonno, prefeito de São Paulo entre 1973 e 1975.

Originalmente existiriam duas vias de superfície para o trânsito local, abaixo uma via expressa e mais abaixo desta passaria a linha do Metrô. Esta via expressa teria a função de facilitar a ligação entre a zona oeste da cidade com a Avenida Água Funda e, consequentemente, com as rodovias que levam ao litoral.

Nas ilustrações o plano de Figueiredo Ferraz (clique para ampliar) (Crédito PMSP)

Acessoriamente, o existente viaduto da Rua São Carlos do Pinhal (Viaduto Prof. Bernardino Tranchesi), fazia parte deste grande plano assim como, no sentido contrário, um viaduto – nunca construído – na Alameda Santos que, passando sobre a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, também faria parte do que se chamava na época de “vias auxiliares”.

E hoje? O que podemos ver deste plano tão audacioso?

Foto 1 – Na imagem o trecho subterrâneo da Paulista que saiu do papel

O motorista que vem da Avenida Dr. Arnaldo em direção ao Paraíso e vice-versa, passa por um túnel que representa o que seria a Paulista em toda a sua extensão. As vias superiores laterais para o trânsito local com a via expressa abaixo. Infelizmente a via expressa acabou se transformando em um túnel que cumpre, parcialmente, o que era proposto.

Mais instigante é o posicionamento de alguns edifícios que, à primeira vista, não chamam a atenção, mas que tiveram seus projetos adequados à “nova Paulista”.

Foto 2 – Nesta foto de 2002 o prédio do Banco Real, no destaque como ele é hoje abrigando a CNN Brasil (2020) – clique para ampliar

Vamos nos fixar no lado ímpar da avenida, nos quarteirões entre a Rua Pamplona e o MASP, onde temos um primeiro edifício (Edifício Asahi, antigo Banco de Tóquio), já com sua torre mais afastada da avenida, assim como seu vizinho, Edifício Eluma, totalmente recuado, seguido pelo antigo Banco Real (atual CNN Brasil, foto anterior) onde a torre é bem afastada.

Foto 3 – Nesta fotografia dos anos 1980 o recuo dos prédios é bem evidente

Esta linha formada por construções mais baixas é complementada pelo recuo do prédio (Rua Itapeva) que fica atrás do antigo Banco Mercantil de São Paulo (Avenida Paulista, 1450 esquina com Rua Itapeva). E qual a razão disso?

Embaixo desta linha de construções mais baixas passaria um túnel (foto acima) que ligaria a via expressa da “nova Paulista” com a Avenida 9 de Julho, o que obrigou com que os projetos dos prédios se adequassem.

Foto 4 – A linha vermelha traça o caminho que seria percorrido pelo túnel.

Muito interessante notar que no quarto subsolo do prédio da Rua Itapeva do antigo Banco Mercantil existe uma parede em curva, demonstrando claramente que por trás passaria o tal túnel (foto 5). Convido os leitores a apreciarem estas características da nossa mais famosa avenida que, sem dúvida, tem muitos outros mistérios a serem descobertos. Bom passeio.

Foto 5 – A área dentro do quadrado mostra o local do futuro prédio do Banco Mercantil, ainda nas fase das fundações

Bibliografia consultada:

O Estado de S.Paulo – edição de 01/10/1970 pp 1

O Estado de S.Paulo – edição de 27/05/1972 pp 14

O Estado de S.Paulo – edição de 16/01/1982 pp 1

Crédito das imagens utilizadas neste artigo:

Foto 1, 3 e 5 – Revista Manchete (várias edições anos 1970 e 1980)

Foto 2 – Douglas Nascimento / Instituto São Paulo Antiga

Foto 4 – Google Street View