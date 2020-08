Aqui no site do São Paulo Antiga temos uma categoria de busca dedicada exclusivamente a armazéns. Seja de pequeno, médio ou mesmo de grande porte este tipo de estabelecimento antigo sempre é uma fonte de nostalgia.

São os armazéns que muitas vezes nos fazem recordar da infância, de tempos mais tranquilos onde não se via tantos supermercados espalhados pelos bairros e estes estabelecimentos, junto com as mercearias ou mesmo um pouco mais antigamente, com as lojas de secos e molhados eram as opções de compras.

Aqui mesmo já publiquei um artigo mostrando a mercearia que meu pai teve no querido bairro de Vila Matilde.

Hoje o armazém, infelizmente fechado, que mostro é esse a seguir:

clique na foto para ampliar

Localizado na Rua General Calado, região da Vila Regente Feijó, este pequeno armazém é uma grata viagem ao passado. Sou capaz de imaginar essas portas abertas, com uma vista do antigo balcão em madeira e uma série de produtos à venda que hoje não encontramos mais por ai, como o óleo de cozinha sendo vendi à granel (leve o seu vasilhame, por favor), a saudosa soda Gini e até mesmo os doces da Bela Vista, que existe até hoje mas se dedica mais à produção de biscoitos.

Datado de 1928 o armazém que está muito bem preservado ostenta o ano da construção em sua fachada. Que seja preservado e, tomara, reaberto com algum estabelecimento comercial.