Passeando pela agradável Vila Deodoro, na zona sul de São Paulo, encontramos este encantador armazém com residência nos fundos.

Localizado nos números 139 a 145 da Rua Mesquita, trata-se de um raro exemplar no bairro de armazém com residências no fundo e muito interessante de ser ver.

Antigamente era bastante comum a pessoa construir um imóvel de uso misto, onde a residência ficava acomodada aos fundos do terreno enquanto na parte que dá para a rua era colocado um pequeno ponto comercial, como neste caso aqui.

Lembro-me da minha época de criança quando os meus pais tinham uma pequena mercearia no bairro de Vila Matilde e o formato era exatamente como este, diferenciando apenas por questões estéticas.

Ficou curioso em saber como era a mercearia ? Já contei anteriormente, basta clicar aqui.

No caso deste armazém aqui gostaria de destacar o excelente estado de conservação de todo o imóvel, bem como a preservação de todos os pormenores originais da fachada, como o frontão, portas comerciais e porta de acesso lateral (lado direito).

De acordo com vizinhos no imóvel até pouco tempo funcionou um café que combinado com essa fachada era bem aconchegante. Aos fundos pelo lado esquerdo, onde há um portão, temos acesso à residência enquanto do outro lado, em uma entrada muito charmosa funciona uma escola de yoga.

Deixo aqui meus parabéns aos proprietários por manterem esse imóvel antigo tão bem cuidado.

