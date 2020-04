Uma das avenidas mais importantes do centro de São Paulo, a Brigadeiro Luís Antônio, é também endereço de muitas construções antigas da cidade como casarões, alguns palacetes e casas mais simples.

É o caso deste bonito sobrado localizado no número 1511:

Esta casa fica nas proximidades do cruzamento com a Rua Pedroso e é relativamente bem estreita, com pouca coisa mais que 4 metros de largura e se não fosse a cor bastante chamativa que pintaram desta última vez, em 2018, talvez passasse batida por quem passa por ali na correria.

Aliás, chama a atenção o fato de que esta casa é sempre muito bem cuidada e está sempre pintada e mudando a combinação das cores. Nos últimos 10 anos já a vimos pintada de bege, branco, verde claro e finalmente essa combinação rubro-verde que lembra as cores de Portugal.

A casa é geminada com a vizinha, onde funciona um hotel. Infelizmente os proprietários do hotel em 2012 providenciaram uma reforma na fachada – de muito mau gosto aliás – que descaracterizaram por completo o que ainda restava de original.

A foto abaixo demonstra como era ambos os imóveis em 2011:

Reprodução Google Street View

Voltando ao sobrado rubro-verde é importante destacar que em todos estes anos o imóvel continua preservado com suas características originais, sendo que a única alteração visível trata-se de uma pequena obra que modificou o telhado sobre uma das janelas do andar superior.

Neste canto do telhado foi retirado o telhado e forro original, sendo instalado telhas de amianto, possivelmente por uma opção de custo. Fora isso não se nota nada mais fora da originalidade.

Veja abaixo mais algumas fotografias do sobrado:

Detalhe do andar superior

Nível da rua com destaque ao gradil do porão, janela e portão de entrada