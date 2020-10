No período mais agudo da quarentena aproveitamos o fato das ruas paulistanas estarem praticamente desertas para “colocar em dia” nosso catálogo de construções paulistanas. Claro que fizemos tudo para seguir protocolos de segurança, fotografando geralmente antes das 7 horas da manhã e sempre de máscara e descendo do carro apenas para registrar as imagens.

Foi nesse período que concluímos por inteiro o registro das avenidas Rangel Pestana e Celso Garcia e reencontramos algumas preciosidades como esta a seguir:

Localizado no número 2074 da Avenida Rangel Pestana, este sobrado de uso misto (e atualmente apenas usado comercialmente) é uma interessante construção.

São poucos os imóveis antigos que não foram completamente descaracterizados neste trecho da via e este apesar de alterações que são facilmente visíveis, mantém-se próximo à concepção original.

As adaptações mais contundentes são vistas no piso térreo, com a troca das portas de enrolar antigas por modernas (na parte da drogaria) e da porta padrão de acesso ao andar superior (lado direito) por porta de enrolar.

Já no andar superior as características originais estão bem preservadas. Nota-se o belo trabalho no frontão ainda preservado, o gradil na sacada e diversos outros detalhes autênticos.

Fiquei na dúvida se as janelas são originais ou se foram substituídas ao longo dos anos, tenho a impressão de que eram outras antigamente. De qualquer maneira a troca não foi tão drástica especialmente pelo fato de não terem colocado as famigeradas janelas de alumínio.

A sacada em destaque, felizmente sem portas ou esquadrias de alumínio

Por fim, pesquisando nos arquivos fotográficos, descobri que já havia fotografado este sobrado no já distante ano de 2009, quando estávamos começando com o São Paulo Antiga.

Apesar de hoje a pintura estar um tanto quando desgastada, o aspecto atual é muito melhor do que quando ele estava com a pintura nova, que era uma combinação de cores de gosto bastante duvidoso como mostra a fotografia abaixo:

Por fim deixo aqui uma crítica construtiva ao pessoal da Drogaria São Paulo. Para que pintar a porção da fachada pertencente ao estabelecimento de cor azul ? Entendemos que a cor é parte da identidade visual da marca, mas seria tão agradável se respeitassem a fachada quando se tratar de lojas instaladas em imóveis antigos.

O luminoso já deixa claro se tratar de uma unidade da rede, não é necessário esta poluição visual. O ambiente em uma única cor seria harmônico e a loja com certeza ficaria mais atraente. #ficaadica