Atendendo a pedidos de nossos leitores e seguidores estamos postando novos comparativos “Antes & Depois” com mais frequência.

A publicação de hoje vai até a zona oeste de São Paulo com duas imagens separadas em 48 anos entre eles. Trata-se da Avenida Pompeia em 1972 e 2020.

A imagem abaixo mostra como era o trecho da avenida que moradores da região costumam chamar de tobogã.:

Foto 1 – Avenida Pompeia em 1972

Nesta primeira imagem podemos ver que o córrego ainda estava aberto, o posto de combustíveis (lado direito da foto) já estava por ali e a via era um tanto quanto mais estreita do que vemos atualmente. Além disso apesar de uma parte da via já estar duplicada, a mesma ainda estava coberta com paralelepípedos e não com material asfáltico.

Foto 2 – Avenida Pompeia em 2020 (Crédito: Google Street View)

Já a imagem atual mostra uma via um tanto quanto modificada. A casa da direita na foto de 1962 foi demolida por conta do alargamento da avenida, note-se que parte sua estrutura ainda está rente a parede do imóvel vizinho, que era geminado com ele. O terreno onde ficava a casa é onde estão estacionado alguns veículos.

O córrego que respirava na primeira imagem desapareceu, entrou para as estatísticas dos incontáveis rios e córregos paulistanos canalizados e que a cada chuva torrencial deixa a cidade cheia de água.

O panorama de prédios da região do Alto da Lapa, que eram poucos na imagem da década de 1970 aumentou consideravelmente. E, por fim, note que o poste no canteiro central da avenida é o mesmo desde aquela época.

Mudou bastante a região, não é verdade ? Abaixo você pode arrastar as imagens para uma melhor observação.