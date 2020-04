São Paulo poderia ser uma cidade bem interessante se seus construtores – e demolidores – tivessem um mínimo de censo sobre a preservação arquitetônica da cidade.

Mas quem vive por aqui sabe que isso é uma ilusão que provavelmente jamais irá acontecer. Basta ver o que aconteceu com esta pequena, mas bela, residência antiga:

clique na foto para ampliar (Crédito: Google Street View)

Localizada no número 20 da Alameda Rio Claro, no bairro da Bela Vista, essa casa era a última residência com a fachada direto para a rua (sem quintal ou jardim) desta via.

Construída em 1939¹ a casa ocupava uma estreita área bem no início da alameda, nas proximidades do antigo Hospital Matarazzo, que foi vendido para ser transformado em um novo complexo hoteleiro que combina o patrimônio histórico ao moderno.

Mas faltou a sensibilidade de preservar esta casa, nem que fosse pelo menos sua fachada. Pois com ela morreu uma visão da Alameda Rio Claro que não existe mais, hoje tomada por edifícios residenciais e comerciais.

O imóvel foi demolido junto com outro pequeno prédio vizinho de dois andares, todos adquiridos pela empresa BM Empreendimentos e Participações SPE S/A, o mesmo grupo que adquiriu e o complexo do antigo hospital vizinho que se encontra em obras conforme mencionado acima.

Foto: Google Street View

A residência que no passado pertenceu a A.Ferri, nos últimos anos era um pequeno restaurante. Até seu fim a casa permaneceu fiel a sua arquitetura original, com poucas alterações em seu interior para adequar-se a receber um comércio.

Demolido em 2015 o imóvel fica quase em frente à Praça Pamplona, complexo onde souberam aliar o casarão histórico a um moderno edifício.

Manter a casa ali não alteraria praticamente nada os planos do complexo Cidade Matarazzo, mas teria muito significado para a memória da região. Os órgãos de preservação de São Paulo – como sempre – estão sempre dormindo em berço esplêndido enquanto a cidade de outrora deixa de existir.

Nosso agradecimento a Valéria Alonso por indicar o local aqui para o site.

Nota:

1 – De acordo com os dados disponíveis na planilha de IPTU da Prefeitura do Município de São Paulo, ano base 2020.