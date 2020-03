A contribuição dos leitores do site e de nossos seguidores das redes sociais é algo fundamental para a existência e prosperidade de nosso trabalho de catalogação de casas antigas, que desde 2009 já documentou mais de 1300 imóveis, pontos de interesse e monumentos espalhados por São Paulo.

E hoje publicamos aqui a colaboração de Luiz Henrique Alineri, que nos enviou as fotografias desta preciosidade:

Localizada no número 123 da Avenida Cristo Rei na Vila Pereira Barreto, região de Pirituba, esta construção é uma das mais antigas da região e uma das referências do bairro.

Datada na primeira metade do século 20, trata-se de um imóvel construído no canto do lote, com grande área livre no restante do terreno que é ocupado por quintal, jardim e garagem.

O grande diferencial da residência é seu estilo arquitetônico, completamente destoante das demais em sua região. Apesar da fachada da casa até ser relativamente comum na capital paulista, seu muro é bastante peculiar e único com uma riqueza de detalhes pouco trivial.

Destacamos aqui especialmente o pórtico de entrada que é muito interessante e que mantem sob ele até hoje o portão original em madeira. Aliás o madeiramento segue por toda a extensão do muro.

Seria muito interessante que os órgãos de preservação patrimonial estadual ou municipal se atentassem a esta preciosidade que precisa ser preservada.

Nota:

