Embora há anos eu não siga qualquer religião, sou oriundo de uma família muito católica e a minha formação educacional, desde a infância até o então chamado de ginasial, foi feita dentro de um tradicional colégio de freiras, o São José de Vila Matilde.

A formação católica, felizmente, não me cegou a ponto de não enxergar as grandes bobagens feitas pela igreja em sua trajetória histórica. E não estou me referindo aqui das carnificinas da inquisição, dos exércitos papais ou dos já bem conhecidos abusos sexuais cometidos por padres. Refiro-me dos crimes – acredito que posso chamar assim – da Igreja Católica cometida contra o patrimônio cultural e histórico paulistanos nos séculos XX e XXI.

O mais recente absurdo foi a estúpida e mesquinha demolição patrocinada pela paróquia de Santa Cecília – onde aliás meus pais se casaram em 1966 – de duas casas que tinham mais de um século de existência.

A dupla da foto acima não existem mais, foram obliteradas para dar lugar aparentemente a um novo salão paroquial. Resumindo, demole-se a história para construir um lugar para ganhar mais dinheiro. O imóvel da direita foi construído em 1890, sendo que o outro um pouco mais adiante. A fotografia a seguir já mostra o local com a demolição praticamente concluída.

Os imóveis inexplicavelmente até hoje não haviam sido tombados pelos órgãos de patrimônio histórico, falha vergonhosa que facilitou a ação. Aliás, tenho dúvidas se é uma falha de mera desatenção ou proposital. Vários imóveis de relevância histórica que estão na mão da igreja jamais foram tombados e os que foram são visivelmente deixados à míngua para cair tal qual a lamentável situação que se encontra hoje o Palacete do Carmo e seu vizinho, ambos no bairro da Sé.

Inúmeras capelas na Cidade de São Paulo que foram construídas no Século XIX ou no início do Século XX foram derrubadas sem qualquer objeção pela Igreja Católica, muitas delas inclusive sequer restam registros fotográficos.

Em meados da década de 1980 a entidade religiosa chegou a começar a demolir a igreja velha da Penha, construída em 1668, e só parou quando populares correram para defender o templo. Nos anos 2000 a mesma paróquia penhense quis colocar abaixo o antigo Seminário da Penha, para vender a área para construtoras.

Ao demolirem ou negligenciarem suas construções históricas em São Paulo, a Igreja Católica não está apenas desprezando sua história em troca de alguns trocados, agindo como vendilhões do templo que Jesus Cristo tanto criticava. Estão agindo como inimigos de nossa história.