Mais uma loja do triângulo da cidade de São Paulo, que teve sua importância esquecida pelo tempo, mas que, agora, resgatamos.

Na foto: fachada da Casa Di Franco, Rua São Bento

Estávamos no início do século XX e São Paulo, apesar de ainda bastante provinciana em comparação ao Rio de Janeiro, tinha uma vida artística bastante importante, com diversos teatros espalhados pela cidade, além de algumas lojas, na época, chamadas de “casas” que comercializavam instrumentos musicais e partituras.

Naquela época e até algumas décadas atrás, o estudo de música, mais concentrado no piano e no violão, fazia parte da educação complementar, em que os jovens e, principalmente, as senhoritas tinham como dote o aspecto artístico de tocar um instrumento musical. O ensino acontecia em casa ou fora. Hoje é raro de se ver, mas ainda é possível encontrar fachadas onde há uma placa indicando “Leciona-se piano” ou “Leciona-se violão”.

A Casa Di Franco era uma destas lojas e seu proprietário, Antonio Di Franco, italiano de Aversa (Região de Nápoles) chegou muito jovem ao Brasil em 1896, com 19 anos, para trabalhar com aquilo que o apaixonava, a música.

Na fotografia: Antonio Di Franco

Iniciou suas atividades fabricando violões na Travessa do Brás (atual Rua Jairo Góis) e depois bandolins, quando, em 1906, o negócio passou a ter a denominação “A. Di Franco” em seu novo endereço na Rua do Gasômetro.

Em agosto deste mesmo ano se casou com Emma Rangoni, filha do jornalista e advogado Domenico Rangoni (não confundir com o padre Domenico Rangoni que dá nome a uma rodovia da baixada santista), um homem muito ativo na comunidade italiana, que prestava assistência jurídica aos imigrantes, foi o fundador do jornal “Messagero” em 1891 e da Companhia Editora Ítalo-Paulista que editava a revista “Italia e Brasile”, além de manuais para imigrantes em São Paulo e Bolonha (Itália), participando também da comissão de educação no “Congresso delle societá e altre istituzioni italiane” (1904), secretário da junta executiva do hospital Umberto I (Matarazzo) entre outros trabalhos.

Sua atividade comercial progrediu, o que possibilitou a abertura de uma loja, o “Estabelecimento Musical A. Di Franco” na Rua São Bento. Já em 1910 anunciava ser fornecedora do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo – o que demonstra a credibilidade já conquistada e que seria crescente uma vez que quando de sua morte, em 1921, a revista Pasquino Mondano classificou a loja como sendo “il centro dell’intellettualitá musicale di San Paolo”.

A loja comercializava tudo que era relativo a música, como partituras dos mais diversos editores, sendo representante de Schott Frères de Bruxelas e A. Calzelli de Paris. Posteriormente passou a ter sua própria oficina gráfica onde também editava partituras.

vista do interior da loja (clique na foto para ampliar)

Trabalhava com instrumentos musicais e seus acessórios, sendo que o destaque ficava por conta dos pianos, uma vez que era representante exclusivo de algumas marcas de pianos como Cecilian e Colby-Pianos e mais tarde dos alemães Büthner, além de ser importador de outras marcas. Até hoje podem ser encontrados pianos com letras incrustadas que apresentam “A. Di Franco – Importador São Paulo” ou “A. Di Franco & Cia. São Paulo”.

pianos expostos para venda (clique na foto para ampliar)

Como referência da importância da loja em sua época e não apenas da sua a participação no mundo da música, a Casa Di Franco abrigou a exposição de trabalhos de diversos artistas, tais como Antonio Rocco (1916) e Di Cavalcanti (1920) que lá fez uma exposição de caricaturas.

Em sua passagem por São Paulo, em 1917, o mais famoso tenor de sua época e, quem sabe, de todos os tempos, Enrico Caruso, visitou a Casa Di Franco no dia seguinte de sua primeira récita (24/9/1917) quando fez e presenteou uma caricatura para Antonio. Além de tenor, Caruso era caricaturista.

Caricatura de Antonio Di Franco por Enrico Caruso

Antonio Di Franco adoeceu na Europa durante uma viagem quando foi negociar a representação de outras marcas de pianos na Alemanha.

Retornou ao Brasil pouco antes de falecer, em novembro de 1921, mas as atividades da loja continuaram sob a administração de seu genro Giovanni Campassi onde também artistas musicais frequentavam e tocavam, como Ernesto Nazareth, Tubinambá, Eduardo Santos, entre outros, incluindo o maestro Gaó (Odmar Amaral Gurgel) que iniciou sua careira na Casa Di Franco como pianista.

demais instrumentos à venda no estabelecimento (clique para ampliar)

A Casa Di Franco acabou desaparecendo, diante do crescimento de outra loja mantida por Giovanni Campassi, a Casa Sotero, à qual dedicaremos outro artigo em breve.

Veja mais fotos da Casa Di Franco (clique na foto para ampliar):

Bibliografia:

* Italianos no Brasil, Franco Cenni – Livraria Martins Editora, São Paulo. 1959

* Enciclopédia Itaú Cultural CASA Di Franco (São Paulo, SP). In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Link visitado em 02/04/2020

* Jornal A Fanfulla

* Revista Paquino Mondano

* Enciclopédia Musical Brasileira

Agradecimentos:

* Sávio Gonçalves Luthieria em pianos. Goiânia (GO) – Link

* Martinho da Silva Prado