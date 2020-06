O bairro de Santana é uma região paulistana repleta de morros o que leva a várias ruas do bairro serem verdadeiras ladeiras, ótimas para a testar o físico do pedestre.

Nas proximidades do Colégio Militar de São Paulo, localizado na Rua Alfredo Pujol, uma destas ruas íngremes possui uma destas casas antigas que tanto faz bem ao nossos olhos.

Localizada no número 28 da Rua Conselheiro Pedro Luís, esta casa do início do Século XX é uma persistente sobrevivente da região.

Apesar de estar necessitada de uma pintura, sua fachada e exterior estão bastante preservados, com todos as características originais no lugar.

Atualmente são duas residências, mas creio que no início quando foi construída talvez fosse apenas um sendo a porção térrea um amplo porão habitável. A impressão é que em algum momento – e há muito tempo – este porão foi convertido em uma segunda casa.

Nesta foto o detalhe da fachada do imóvel

Outros detalhes que chamam a atenção são o pé direito alto da casa de cima, fácil de ser observado mesmo por fora através das dimensões da janela e o posicionamento do telhado, e o gradil do portão que ainda é original.

Infelizmente o imóvel ainda não é tombado e infelizmente está sob risco constante, já que este trecho de Santana próximo à Santa Terezinha vem sendo alvo de especulação imobiliária.

Na foto as janelas da residência, que ainda são as originais