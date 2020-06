Quem já acompanha o site do Instituto São Paulo Antiga há alguns anos sabe do trabalho que estamos fazendo catalogação da arte de azulejos artísticos aqui em São Paulo. O objetivo é documentar tudo o que encontrarmos destes painéis incríveis que se espalham por casas, fábricas, edifícios, cemitérios e até de municípios vizinhos.

Este tipo de trabalho artístico, bastante comum até a década de 1960, foi caindo em desuso com o passar do tempo e atualmente é raríssimo se ver trabalhos novos deste técnica. Entretanto vira e mexe encontramos mais construções antigas com estes murais.

Localizada no número 750 da Rua d. Bernardo Nogueira, na Vila Clementino, esta antiga residência dos anos 1950 está anunciada para venda já tem um bom tempo em diversas imobiliárias da região e ostenta em sua entrada um belíssimo mural de azulejos.

A casa que por si só já é muito graciosa, fica ainda mais encantadora no momento que conseguimos notar esta precioso mural com dois cenários típicos da Espanha, sendo em primeiro plano uma mulher encostada junto a uma árvore e segurando um leque e, ao fundo, um toureiro galanteador conversando com uma mulher em trajes típicos de dança flamenca.

O painel por completo, aliás, nos remete a um panorama da região de Andaluzia, na Espanha. É bem possível que o primeiro proprietário desta casa fosse um imigrante espanhol ou pelo menos um admirador da cultura daquele país. Em várias andanças que já fizemos pra cidade encontramos painéis que remetem a região de origem do primeiro morador da casa.

Apesar do mato que estava bem alto no dia que fomos fotografar e os inúmeros vidros quebrados, a casa está em ótimo estado de conservação e bem que merecia ser comprada e recuperada ao invés de ser demolida. O terreno não é tão grande assim para que saia uma torre mas já é sabido que nem sempre ao comprar, mesmo que seja para manter como residência, o pessoal tem grandeza suficiente para manter o imóvel em sua concepção original.

Além do painel artístico a casa também ostenta um belo muro feito com os famosos caquinhos de cerâmica vermelha, material este que também é visto na parede da casa em sua parte mais inferior, um charme. O portão original da casa também encontra-se preservado.

Outro detalhe que me chama a atenção é a parede balaústres que divide a porção frontal da propriedade com o quintal (lado esquerdo da fotografia a seguir). A balaustrada confere uma certa privacidade ao quintal sem isolar por completo um ambiente do outro.

Enfim uma casa encantadora e que espero que seja preservada para a posteridade. Que quem venha adquiri-la tenha a sensibilidade de preservar ao menos o mural, caso não seja possível preservar a residência por completo.

Deixo aqui o meu agradecimento ao amigo e leitor do São Paulo Antiga, Fernando Alegret que nos enviou essa dica.

Sobre o artista do mural:

O trabalho artístico está assinado com o nome “Punti”, que é totalmente novo para nós. Em nenhum outro mural que já catalogamos vimos este nome anteriormente. Caso você tenha alguma informação a respeito de quem tenha sido este artista entre em contato conosco.