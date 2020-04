Geralmente quando casas muito antigas são reformadas com o objetivo de ficarem “mais modernas” acabam ficando bem estranhas ou descontextualizadas. É algo compreensível pois muitas vezes a fachada de uma casa construída há 80 ou 100 anos simplesmente não fica legal com novos componentes.

Isso principalmente quando colocam as famigeradas janelas de alumínio no lugar das originais de madeira, mais bonitas e elegantes, geralmente por conta do custo de recuperar ou mesmo comprar uma nova em madeira.

clique na foto para ampliar

Esta casa da Mooca, localizada na Rua Visconde de Inhomerim é um exemplo de reformada peculiar. Apesar de reprovar a janela em alumínio, gostei muito do diferenciado trabalho de azulejos na fachada que deu um visual totalmente único para a residência.

Claro que haverá quem não goste, porém acho louvável quando existe coragem na tentativa de inovar e “atualizar” a fachada de uma moradia. E esse foi o caso aqui.

clique na foto para ampliar

E na lateral da casa, por onde se dá acesso ao imóvel, é possível ver junto ao portão um trabalho com cobogós emoldurados por pastilhas amarelas e azuis que deixaram a entrada bem agradável.

Muito melhor que modernidades que dão retorno bem duvidoso para a fachada de casas antigas, como as pinturas texturizadas que estão muito comum hoje em dia.

Parabéns aos proprietários!